https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911937440.html
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.11.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки отразили на донецком направлении три атаки штурмовых групп украинских войск, потери противника составили до 200 солдат,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:02
2023-11-26T15:02
2023-11-26T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
артемовский
клещеевка
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910561959_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_28dd66d6be9112c2a36f0037b902fcb4.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили на донецком направлении три атаки штурмовых групп украинских войск, потери противника составили до 200 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Артёмовского, Клещеевки, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР. "Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей", - уточнили в МО РФ. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две гаубицы "Акация", орудие "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М119 производства США, дали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
артемовский
клещеевка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910561959_185:0:2033:1386_1920x0_80_0_0_6f8c444d2e4a0cd2d5f2632ffe03f8d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, артемовский, клещеевка, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовский, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении отражены три атаки, ВСУ потеряли 200 солдат