https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911937440.html

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.11.2023

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки отразили на донецком направлении три атаки штурмовых групп украинских войск, потери противника составили до 200 солдат,... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T15:02

2023-11-26T15:02

2023-11-26T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

артемовский

клещеевка

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили на донецком направлении три атаки штурмовых групп украинских войск, потери противника составили до 200 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Артёмовского, Клещеевки, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР. "Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей", - уточнили в МО РФ. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две гаубицы "Акация", орудие "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М119 производства США, дали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

артемовский

клещеевка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, артемовский, клещеевка, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)