Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 26.11.2023 (обновлено: 16:04 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911937002.html
Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя
Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя - РИА Новости, 26.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя
Российские системы противовоздушной обороны сбили за прошедшие сутки три украинских истребителя, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:00
2023-11-26T16:04
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
су-27
миг-29
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны сбили за прошедшие сутки три украинских истребителя, сообщили в Минобороны.Уточняется, что два самолета Су-27 удалось уничтожить в районах Новорайска и Великой Александровки в Херсонской области. Возле Пятихаток в Днепропетровской области силы ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29. Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и 53 беспилотника в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации удалось уничтожить:
https://ria.ru/20231126/rakety-1911918675.html
https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911936313.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, су-27, миг-29, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Су-27, МиГ-29, Безопасность, Украина
Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя

Минобороны РФ: силы ПВО сбили за сутки два Су-27 и один МиГ-29 ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны сбили за прошедшие сутки три украинских истребителя, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что два самолета Су-27 удалось уничтожить в районах Новорайска и Великой Александровки в Херсонской области. Возле Пятихаток в Днепропетровской области силы ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29.
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 Вооруженных сил на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Азовского моря
Вчера, 12:15
Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и 53 беспилотника в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации удалось уничтожить:
  • 542 военных самолета;
  • 255 вертолетов;
  • 9236 беспилотников;
  • 442 зенитных ракетных комплекса;
  • 13629 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1185 боевых машин РСЗО;
  • 7187 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 15642 единицы специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа 152-миллиметровой пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Российские войска уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСу-27МиГ-29БезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала