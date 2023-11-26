https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911937002.html
Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя
Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя - РИА Новости, 26.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя
Российские системы противовоздушной обороны сбили за прошедшие сутки три украинских истребителя, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:00
2023-11-26T15:00
2023-11-26T16:04
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
су-27
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны сбили за прошедшие сутки три украинских истребителя, сообщили в Минобороны.Уточняется, что два самолета Су-27 удалось уничтожить в районах Новорайска и Великой Александровки в Херсонской области. Возле Пятихаток в Днепропетровской области силы ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29. Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и 53 беспилотника в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации удалось уничтожить:
https://ria.ru/20231126/rakety-1911918675.html
https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911936313.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, су-27, миг-29, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Су-27, МиГ-29, Безопасность, Украина
Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя
Минобороны РФ: силы ПВО сбили за сутки два Су-27 и один МиГ-29 ВСУ