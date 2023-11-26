https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911937002.html

Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя

Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя - РИА Новости, 26.11.2023

Российская ПВО за сутки сбила три украинских истребителя

Российские системы противовоздушной обороны сбили за прошедшие сутки три украинских истребителя, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T15:00

2023-11-26T15:00

2023-11-26T16:04

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

су-27

миг-29

безопасность

украина

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны сбили за прошедшие сутки три украинских истребителя, сообщили в Минобороны.Уточняется, что два самолета Су-27 удалось уничтожить в районах Новорайска и Великой Александровки в Херсонской области. Возле Пятихаток в Днепропетровской области силы ПВО ликвидировали истребитель МиГ-29. Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и 53 беспилотника в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации удалось уничтожить:

https://ria.ru/20231126/rakety-1911918675.html

https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911936313.html

россия

херсонская область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, су-27, миг-29, безопасность, украина