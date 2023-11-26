https://ria.ru/20231126/soyuz-21b-1911877988.html

С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником

С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником - РИА Новости, 26.11.2023

С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России,... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T00:17

2023-11-26T00:17

2023-11-26T01:27

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МОСКВА, 26 ноя - РИВ Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве.Старт состоялся в субботу в 23.58 "Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.Предыдущий пуск с Плесецка в интересах Минобороны состоялся 27 октября. Седьмого августа министерство сообщило о еще одном старте аналогичного корабля с "Плесецка" с космическим аппаратом на борту.

https://ria.ru/20231001/angara-a5v-1899697363.html

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