Рейтинг@Mail.ru
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 26.11.2023 (обновлено: 01:27 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/soyuz-21b-1911877988.html
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником - РИА Новости, 26.11.2023
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником
Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T00:17
2023-11-26T01:27
россия
москва
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888776830_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5941e2cdfc6b928d53506dff0c1cc58a.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИВ Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве.Старт состоялся в субботу в 23.58 &quot;Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса &quot;Союз-2.1б&quot; с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России&quot;, - говорится в сообщении.Предыдущий пуск с Плесецка в интересах Минобороны состоялся 27 октября. Седьмого августа министерство сообщило о еще одном старте аналогичного корабля с "Плесецка" с космическим аппаратом на борту.
https://ria.ru/20231001/angara-a5v-1899697363.html
россия
москва
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888776830_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_dc9bf41d79d77a6e7007b7852a463f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, архангельская область
Россия, Москва, Архангельская область
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником

ВКС РФ запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИВ Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве.
Старт состоялся в субботу в 23.58
«

"Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Предыдущий пуск с Плесецка в интересах Минобороны состоялся 27 октября. Седьмого августа министерство сообщило о еще одном старте аналогичного корабля с "Плесецка" с космическим аппаратом на борту.
В монтажно-испытательном корпусе космодрома Плесецк, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Первую ракету "Ангара-А5В" запустят после 2028 года
1 октября, 03:21
 
РоссияМоскваАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала