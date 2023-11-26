https://ria.ru/20231126/sobyanin-1911928788.html

Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Собянин поздравил москвичек с Днем матери - РИА Новости, 26.11.2023

Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери, подчеркнув, что "мама - это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта", РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T13:48

2023-11-26T13:48

2023-11-26T13:48

общество

москва

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери, подчеркнув, что "мама - это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта", сообщается на официальном сайте мэра и правительства города. День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября. "Мама - это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта, которое каждый проносит через всю жизнь. Дорогие мамы и бабушки, крепкого здоровья вам, душевного спокойствия, семейного благополучия и всего самого доброго", - приводятся на сайте слова Собянина.

https://ria.ru/20231126/den_materi-1911576164.html

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Дарья Буймова

общество, москва, россия, сергей собянин