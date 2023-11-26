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Собянин поздравил москвичек с Днем матери - РИА Новости, 26.11.2023
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13:48 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/sobyanin-1911928788.html
Собянин поздравил москвичек с Днем матери
Собянин поздравил москвичек с Днем матери - РИА Новости, 26.11.2023
Собянин поздравил москвичек с Днем матери
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери, подчеркнув, что "мама - это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта", РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:48
2023-11-26T13:48
общество
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери, подчеркнув, что "мама - это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта", сообщается на официальном сайте мэра и правительства города. День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября. "Мама - это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта, которое каждый проносит через всю жизнь. Дорогие мамы и бабушки, крепкого здоровья вам, душевного спокойствия, семейного благополучия и всего самого доброго", - приводятся на сайте слова Собянина.
https://ria.ru/20231126/den_materi-1911576164.html
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общество, москва, россия, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин
Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Собянин пожелал мамам и бабушкам столицы душевного спокойствия и благополучия

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери, подчеркнув, что "мама - это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта", сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.
День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.
"Мама - это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта, которое каждый проносит через всю жизнь. Дорогие мамы и бабушки, крепкого здоровья вам, душевного спокойствия, семейного благополучия и всего самого доброго", - приводятся на сайте слова Собянина.
Ребенок на руках у матери - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
День матери в России
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