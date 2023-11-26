https://ria.ru/20231126/snegopad-1911940197.html
В горах Сочи ожидают сильный снегопад
В горах Сочи ожидают сильный снегопад - РИА Новости, 26.11.2023
В горах Сочи ожидают сильный снегопад
Сильный снег ожидается в горах Сочи с вечера воскресенья до понедельника, на случай непогоды мобилизовали силы городских служб, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:29
2023-11-26T15:29
2023-11-26T15:29
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Сильный снег ожидается в горах Сочи с вечера воскресенья до понедельника, на случай непогоды мобилизовали силы городских служб, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее власти предупреждали о граде с ливнями и сильном ветре в прибрежной части курорта. "В период с 21 до 24 часов 26 ноября, а также в течение суток 27 ноября 2023 г в горной зоне Сочи местами ожидается очень сильный снег. Все городские службы работают в усиленном режиме, необходимая техника в дежурном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - сказали в мэрии. Как передает корреспондент РИА Новости в прибрежной зоне осадки миновали, в воскресенье на курорте сохраняется сухая погода, температура воздуха выше 20 градусов тепла, но днем усилился ветер, а в море шторм.
https://ria.ru/20231126/sochi-1911930833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, погода
В горах Сочи ожидают сильный снегопад
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