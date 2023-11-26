Рейтинг@Mail.ru
В горах Сочи ожидают сильный снегопад - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/snegopad-1911940197.html
В горах Сочи ожидают сильный снегопад
В горах Сочи ожидают сильный снегопад - РИА Новости, 26.11.2023
В горах Сочи ожидают сильный снегопад
Сильный снег ожидается в горах Сочи с вечера воскресенья до понедельника, на случай непогоды мобилизовали силы городских служб, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:29
2023-11-26T15:29
сочи
россия
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851882441_0:216:3083:1950_1920x0_80_0_0_6a676f554c142409696c04d29f16dd37.jpg
СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Сильный снег ожидается в горах Сочи с вечера воскресенья до понедельника, на случай непогоды мобилизовали силы городских служб, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее власти предупреждали о граде с ливнями и сильном ветре в прибрежной части курорта. "В период с 21 до 24 часов 26 ноября, а также в течение суток 27 ноября 2023 г в горной зоне Сочи местами ожидается очень сильный снег. Все городские службы работают в усиленном режиме, необходимая техника в дежурном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - сказали в мэрии. Как передает корреспондент РИА Новости в прибрежной зоне осадки миновали, в воскресенье на курорте сохраняется сухая погода, температура воздуха выше 20 градусов тепла, но днем усилился ветер, а в море шторм.
https://ria.ru/20231126/sochi-1911930833.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851882441_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_ba4b746a59e539413f756851d6863469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, погода
Сочи, Россия, Погода
В горах Сочи ожидают сильный снегопад

Синоптики спрогнозировали сильный снегопад в горных районах Сочи до 27 ноября

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкСнегопад в Сочи
Снегопад в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Снегопад в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Сильный снег ожидается в горах Сочи с вечера воскресенья до понедельника, на случай непогоды мобилизовали силы городских служб, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее власти предупреждали о граде с ливнями и сильном ветре в прибрежной части курорта.
«
"В период с 21 до 24 часов 26 ноября, а также в течение суток 27 ноября 2023 г в горной зоне Сочи местами ожидается очень сильный снег. Все городские службы работают в усиленном режиме, необходимая техника в дежурном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - сказали в мэрии.
Как передает корреспондент РИА Новости в прибрежной зоне осадки миновали, в воскресенье на курорте сохраняется сухая погода, температура воздуха выше 20 градусов тепла, но днем усилился ветер, а в море шторм.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В Сочи суда перестали выходить в акваторию
Вчера, 14:09
 
СочиРоссияПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала