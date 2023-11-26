https://ria.ru/20231126/simonyan-1911988400.html
Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях
Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях - РИА Новости, 26.11.2023
Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" напомнила слова РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:47
2023-11-26T21:47
2023-11-26T21:47
ивано-франковск
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101755/68/1017556887_0:99:3136:1863_1920x0_80_0_0_9be7f93a7dac1f6ca17262c0978d2b4b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" напомнила слова украинского писателя Ивана Франко, что русские коллеги учили совести и состраданию."Как утверждал украинский писатель Иван Франко, в честь которого назван Ивано-Франковск... Он писал, что европейские писатели учили нас, то есть их, украинцев, эстетическому вкусу и фантазии. А русские писатели учили нас совести, учили нас оставаться человеком, и учили нас жалости к бедным и обездоленным", - сказала Симоньян. Она добавила, что "украинский народ прекрасно это знает". "Это было, и при нас так и будет", - отметила журналист.
https://ria.ru/20231126/peregovory-1911987015.html
ивано-франковск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101755/68/1017556887_0:0:3136:2352_1920x0_80_0_0_8fa1e75b232aa6c045a3b62b4676ca5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивано-франковск, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), общество, россия
Ивано-Франковск, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Общество, Россия
Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях
Симоньян: Иван Франко писал, что русские писатели учили совести и состраданию