Рейтинг@Mail.ru
Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/simonyan-1911988400.html
Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях
Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях - РИА Новости, 26.11.2023
Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" напомнила слова РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:47
2023-11-26T21:47
ивано-франковск
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101755/68/1017556887_0:99:3136:1863_1920x0_80_0_0_9be7f93a7dac1f6ca17262c0978d2b4b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" напомнила слова украинского писателя Ивана Франко, что русские коллеги учили совести и состраданию."Как утверждал украинский писатель Иван Франко, в честь которого назван Ивано-Франковск... Он писал, что европейские писатели учили нас, то есть их, украинцев, эстетическому вкусу и фантазии. А русские писатели учили нас совести, учили нас оставаться человеком, и учили нас жалости к бедным и обездоленным", - сказала Симоньян. Она добавила, что "украинский народ прекрасно это знает". "Это было, и при нас так и будет", - отметила журналист.
https://ria.ru/20231126/peregovory-1911987015.html
ивано-франковск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101755/68/1017556887_0:0:3136:2352_1920x0_80_0_0_8fa1e75b232aa6c045a3b62b4676ca5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивано-франковск, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), общество, россия
Ивано-Франковск, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Общество, Россия
Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях

Симоньян: Иван Франко писал, что русские писатели учили совести и состраданию

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" напомнила слова украинского писателя Ивана Франко, что русские коллеги учили совести и состраданию.
«
"Как утверждал украинский писатель Иван Франко, в честь которого назван Ивано-Франковск... Он писал, что европейские писатели учили нас, то есть их, украинцев, эстетическому вкусу и фантазии. А русские писатели учили нас совести, учили нас оставаться человеком, и учили нас жалости к бедным и обездоленным", - сказала Симоньян.
Она добавила, что "украинский народ прекрасно это знает". "Это было, и при нас так и будет", - отметила журналист.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Симоньян рассказала, во что срыв переговоров с Россией превратил Украину
Вчера, 21:34
 
Ивано-ФранковскМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала