https://ria.ru/20231126/simonyan-1911988400.html

Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях

Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях - РИА Новости, 26.11.2023

Симоньян напомнила слова Ивана Франко о русских писателях

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" напомнила слова РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T21:47

2023-11-26T21:47

2023-11-26T21:47

ивано-франковск

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

общество

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" напомнила слова украинского писателя Ивана Франко, что русские коллеги учили совести и состраданию."Как утверждал украинский писатель Иван Франко, в честь которого назван Ивано-Франковск... Он писал, что европейские писатели учили нас, то есть их, украинцев, эстетическому вкусу и фантазии. А русские писатели учили нас совести, учили нас оставаться человеком, и учили нас жалости к бедным и обездоленным", - сказала Симоньян. Она добавила, что "украинский народ прекрасно это знает". "Это было, и при нас так и будет", - отметила журналист.

https://ria.ru/20231126/peregovory-1911987015.html

ивано-франковск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ивано-франковск, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), общество, россия