https://ria.ru/20231126/simonyan-1911987406.html

Россия строит "город-сад" на освобожденных территориях, заявила Симоньян

Россия строит "город-сад" на освобожденных территориях, заявила Симоньян - РИА Новости, 26.11.2023

Россия строит "город-сад" на освобожденных территориях, заявила Симоньян

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1", что на РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T21:36

2023-11-26T21:36

2023-11-26T21:36

россия

украина

европа

маргарита симоньян

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нато

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1", что на освобождённых в результате спецоперации территориях российские специалисты под обстрелами продолжают строительство дорог, школ и других объектов. "Вы посмотрите, что мы делаем там сейчас на тех территориях, которые мы уже вернули… Мы же строим там "город-сад", это же видно - дороги, школы... Это всё ещё под угрозой, там все ещё продолжают их атаковать, а мы все равно это строим", - сказала Симоньян.По её словам, "город-сад" будет построен. "И чем больше территорий мы освободим, тем у большего количества людей будет возможность в этом прекрасном саду вместе с нами жить", - подытожила она. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231126/peregovory-1911987015.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, европа, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, нато