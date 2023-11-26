Рейтинг@Mail.ru
Россия строит "город-сад" на освобожденных территориях, заявила Симоньян - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/simonyan-1911987406.html
Россия строит "город-сад" на освобожденных территориях, заявила Симоньян
Россия строит "город-сад" на освобожденных территориях, заявила Симоньян - РИА Новости, 26.11.2023
Россия строит "город-сад" на освобожденных территориях, заявила Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1", что на РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:36
2023-11-26T21:36
россия
украина
европа
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211863_0:93:3072:1820_1920x0_80_0_0_6f4d6b075c71b41689a2690f7fcba846.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1", что на освобождённых в результате спецоперации территориях российские специалисты под обстрелами продолжают строительство дорог, школ и других объектов. &quot;Вы посмотрите, что мы делаем там сейчас на тех территориях, которые мы уже вернули… Мы же строим там &quot;город-сад&quot;, это же видно - дороги, школы... Это всё ещё под угрозой, там все ещё продолжают их атаковать, а мы все равно это строим&quot;, - сказала Симоньян.По её словам, "город-сад" будет построен. "И чем больше территорий мы освободим, тем у большего количества людей будет возможность в этом прекрасном саду вместе с нами жить", - подытожила она. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231126/peregovory-1911987015.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211863_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_60c8905f681ff0a3c894ea08142f8b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, нато
Россия, Украина, Европа, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, НАТО
Россия строит "город-сад" на освобожденных территориях, заявила Симоньян

Симоньян: Россия отстраивает освобожденные территории, несмотря на обстрелы

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / RT
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1", что на освобождённых в результате спецоперации территориях российские специалисты под обстрелами продолжают строительство дорог, школ и других объектов.
«

"Вы посмотрите, что мы делаем там сейчас на тех территориях, которые мы уже вернули… Мы же строим там "город-сад", это же видно - дороги, школы... Это всё ещё под угрозой, там все ещё продолжают их атаковать, а мы все равно это строим", - сказала Симоньян.

По её словам, "город-сад" будет построен.
«
"И чем больше территорий мы освободим, тем у большего количества людей будет возможность в этом прекрасном саду вместе с нами жить", - подытожила она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Симоньян рассказала, во что срыв переговоров с Россией превратил Украину
Вчера, 21:34
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
РоссияУкраинаЕвропаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала