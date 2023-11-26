https://ria.ru/20231126/shatilova-1911909006.html

Путин поздравил диктора Шатилову с юбилеем

Путин поздравил диктора Шатилову с юбилеем - РИА Новости, 26.11.2023

Путин поздравил диктора Шатилову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем советскую и российскую ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову,... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T10:37

2023-11-26T10:37

2023-11-26T10:37

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем советскую и российскую ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову, отметив, что артистка является легендой отечественного телевидения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Шатилова в воскресенье отмечает 85-летие. "Уважаемая Анна Николаевна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения. За годы творческого пути Вы внесли большой, созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций национальной дикторской школы, снискали высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей", - говорится в телеграмме президента РФ. Путин пожелал народной артистке здоровья, успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20231126/shatilova-1911606221.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, общество