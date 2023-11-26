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Путин поздравил диктора Шатилову с юбилеем - РИА Новости, 26.11.2023
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10:37 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/shatilova-1911909006.html
Путин поздравил диктора Шатилову с юбилеем
Путин поздравил диктора Шатилову с юбилеем - РИА Новости, 26.11.2023
Путин поздравил диктора Шатилову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем советскую и российскую ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:37
2023-11-26T10:37
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем советскую и российскую ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову, отметив, что артистка является легендой отечественного телевидения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Шатилова в воскресенье отмечает 85-летие. "Уважаемая Анна Николаевна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения. За годы творческого пути Вы внесли большой, созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций национальной дикторской школы, снискали высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей", - говорится в телеграмме президента РФ. Путин пожелал народной артистке здоровья, успехов и всего наилучшего.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил диктора Шатилову с юбилеем

Путин назвал диктора и ведущую Шатилову легендой отечественного телевидения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСоветская и российская ведущая телевидения и радио, народная артистка РСФСР Анна Шатилова
Советская и российская ведущая телевидения и радио, народная артистка РСФСР Анна Шатилова - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Советская и российская ведущая телевидения и радио, народная артистка РСФСР Анна Шатилова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем советскую и российскую ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову, отметив, что артистка является легендой отечественного телевидения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Шатилова в воскресенье отмечает 85-летие.
"Уважаемая Анна Николаевна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения. За годы творческого пути Вы внесли большой, созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций национальной дикторской школы, снискали высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей", - говорится в телеграмме президента РФ.
Путин пожелал народной артистке здоровья, успехов и всего наилучшего.
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Биография Анны Шатиловой
Вчера, 00:40
 
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