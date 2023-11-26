https://ria.ru/20231126/shatilova-1911606221.html

Биография Анны Шатиловой

Биография Анны Шатиловой - РИА Новости, 26.11.2023

Биография Анны Шатиловой

Советский и российский диктор, народная артистка РСФСР Анна Николаевна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово Одинцовского района (ныне в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T00:40

2023-11-26T00:40

2023-11-26T00:40

справки

рсфср

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595657566_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_3b0305ac4df6a13bff9d3490b05f5dcd.jpg

Советский и российский диктор, народная артистка РСФСР Анна Николаевна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово Одинцовского района (ныне в составе города Звенигорода) Московской области. Ее отец ушел на фронт в 1941 году, в 1943 году он скончался в лагере для военнопленных, недалеко от Лейпцига (Германия). Мать работала в приюте для сирот.После окончания школы Анна Шатилова училась на физико-математическом факультете Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской (ныне Государственный университет просвещения), но после четвертого курса перевелась и окончила заочное отделение филологического факультета данного вуза.После третьего курса Шатилова в составе студенческого строительного отряда ездила с однокурсниками на целину.Во время учебы в институте успешно прошла отбор на должность диктора Всесоюзного радио Гостелерадио СССР. Ее наставниками стали известные дикторы советской эпохи Юрий Левитан, Владимир Герцик, Ольга Высоцкая.С 1962 по 1991 год Анна Шатилова работала на Центральном телевидении Гостелерадио СССР.В 1973 году Шатилова была направлена в Японию, где на протяжении года вела на местном телевидении программу "Говорите по-русски".С 1991 по 1995 годы являлась диктором РГТРК "Останкино".Вела выпуски информационных программ "Новости" и "Время", репортажи с официальных церемоний и праздников, программу "Голубой огонек". Анна Шатилова также вела репортажи с парада Победы на Красной площади в Москве. Часто работала в паре с телеведущим Игорем Кирилловым.Вела программу "Не время" на радио "Юмор FM" вместе с Игорем Кирилловым.В настоящее время Анна Шатилова продолжает принимать участие в различных мероприятиях в качестве ведущей. Занимается общественной деятельностью, входит в совет проекта "Московское долголетие".Анна Шатилова также проводит мастер-классы для студентов.Анна Шатилова снималась в кино, в основном в роли камео: "Вашингтонский корреспондент" (1972), "Быть братом" (1976), "Лицом к лицу" (1986), "Вход в лабиринт" (1989), "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989), "Зависть богов" (2000), "Обратная сторона Луны-2" (2015), "Беловодье. Тайна затерянной страны" (2016), "Чернобыль" (2020).В 2020 году (в паре с Игорем Кирилловым) озвучила отреставрированную версию Парада Победы 1945 года.Народная артистка РСФСР (1988). Награждена орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2011).Отмечена Благодарностью президента России (2005), Почетной грамотой Московской городской думы (2019).Анна Шатилова также награждена медалью "За освоение целинных земель", памятной медалью "60 лет начала освоения целинных и залежных земель на Алтае".

https://ria.ru/20181126/1533492674.html

https://ria.ru/20211030/kirillov-1756985883.html

рсфср

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, рсфср, ссср