Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 26.11.2023 (обновлено: 00:00 27.11.2023)
https://ria.ru/20231126/sevastopol-1911981512.html
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем - РИА Новости, 27.11.2023
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем
В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта из-за штормовой... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-26T20:51
2023-11-27T00:00
севастополь
евпатория
михаил развожаев
республика крым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149939/94/1499399429_0:23:3561:2026_1920x0_80_0_0_e6e6acbfaa2e30ff422d65d82548c0c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта из-за штормовой погоды, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram – канале. &quot;Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта; за исключением медицинских учреждений и оперативных служб&quot;, - сообщил Развожаев.Работодателям и ВУЗам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников, отметил он. Позднее Развожаев уточнил относительно вузов Севастополя, что "ректоры уже сообщили, что приняли решение о выходном дне для студентов и преподавателей".Он также рекомендовал главам частных фирм и индивидуальным предпринимателям объявить для работников выходной в понедельник. Исключение составляют работники организаций, выполняющих неотложные работы, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности на территории города Севастополя, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки Евпатория перекрыта из-за подтопления.
https://ria.ru/20231126/perekrytie-1911996549.html
https://ria.ru/20231126/samolety-1911980997.html
севастополь
евпатория
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149939/94/1499399429_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_2b40c6e400a3b2f6fde887e57ef15176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, евпатория, михаил развожаев, республика крым, происшествия
Севастополь, Евпатория, Михаил Развожаев, Республика Крым, Происшествия
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем

Власти Севастополя объявили понедельник нерабочим для работников соцсферы и школ

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в медиабанк
Сильный шторм в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта из-за штормовой погоды, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram – канале.
«

"Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта; за исключением медицинских учреждений и оперативных служб", - сообщил Развожаев.

Работодателям и ВУЗам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников, отметил он.
Позднее Развожаев уточнил относительно вузов Севастополя, что "ректоры уже сообщили, что приняли решение о выходном дне для студентов и преподавателей".
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В Крыму перекрыли участки двух дорог
Вчера, 23:33
Он также рекомендовал главам частных фирм и индивидуальным предпринимателям объявить для работников выходной в понедельник. Исключение составляют работники организаций, выполняющих неотложные работы, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности на территории города Севастополя, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки Евпатория перекрыта из-за подтопления.
Города России. Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод
Вчера, 20:49
 
СевастопольЕвпаторияМихаил РазвожаевРеспублика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала