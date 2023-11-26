В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем
Власти Севастополя объявили понедельник нерабочим для работников соцсферы и школ
Сильный шторм в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта из-за штормовой погоды, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram – канале.
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"Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта; за исключением медицинских учреждений и оперативных служб", - сообщил Развожаев.
Работодателям и ВУЗам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников, отметил он.
Позднее Развожаев уточнил относительно вузов Севастополя, что "ректоры уже сообщили, что приняли решение о выходном дне для студентов и преподавателей".
Он также рекомендовал главам частных фирм и индивидуальным предпринимателям объявить для работников выходной в понедельник. Исключение составляют работники организаций, выполняющих неотложные работы, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности на территории города Севастополя, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки Евпатория перекрыта из-за подтопления.