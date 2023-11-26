https://ria.ru/20231126/sevastopol-1911981512.html

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем - РИА Новости, 27.11.2023

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем

В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта из-за штормовой... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-26T20:51

2023-11-26T20:51

2023-11-27T00:00

севастополь

евпатория

михаил развожаев

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта из-за штормовой погоды, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram – канале. "Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта; за исключением медицинских учреждений и оперативных служб", - сообщил Развожаев.Работодателям и ВУЗам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников, отметил он. Позднее Развожаев уточнил относительно вузов Севастополя, что "ректоры уже сообщили, что приняли решение о выходном дне для студентов и преподавателей".Он также рекомендовал главам частных фирм и индивидуальным предпринимателям объявить для работников выходной в понедельник. Исключение составляют работники организаций, выполняющих неотложные работы, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности на территории города Севастополя, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки Евпатория перекрыта из-за подтопления.

https://ria.ru/20231126/perekrytie-1911996549.html

https://ria.ru/20231126/samolety-1911980997.html

севастополь

евпатория

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, евпатория, михаил развожаев, республика крым, происшествия