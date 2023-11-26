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Байден заявил, что призовет Нетаньяху к продлению сделки по заложникам
Байден заявил, что призовет Нетаньяху к продлению сделки по заложникам - РИА Новости, 26.11.2023
Байден заявил, что призовет Нетаньяху к продлению сделки по заложникам
Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что в ближайшем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху намерен призвать его к продлению... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:22
2023-11-26T20:22
2023-11-26T20:22
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биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что в ближайшем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху намерен призвать его к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий. "Я вскоре вновь поговорю с премьер-министром Биньямином Нетаньяху… Я продолжаю продвигать паузу в боевых действиях", - сказал Байден в рамках своего выступления, трансляцию которого вел Белый дом. Байден подчеркнул, что хотел бы видеть продление временного прекращения огня в течение срока, пока ХАМАС будет продолжать освобождать заложников. Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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в мире, израиль, сша, катар, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Катар, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заявил, что призовет Нетаньяху к продлению сделки по заложникам
Байден заявил, что призовет Нетаньяху продлить сделку по освобождению заложников