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Байден заявил, что призовет Нетаньяху к продлению сделки по заложникам

Байден заявил, что призовет Нетаньяху к продлению сделки по заложникам - РИА Новости, 26.11.2023

Байден заявил, что призовет Нетаньяху к продлению сделки по заложникам

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что в ближайшем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху намерен призвать его к продлению... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T20:22

2023-11-26T20:22

2023-11-26T20:22

в мире

израиль

сша

катар

джо байден

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что в ближайшем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху намерен призвать его к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий. "Я вскоре вновь поговорю с премьер-министром Биньямином Нетаньяху… Я продолжаю продвигать паузу в боевых действиях", - сказал Байден в рамках своего выступления, трансляцию которого вел Белый дом. Байден подчеркнул, что хотел бы видеть продление временного прекращения огня в течение срока, пока ХАМАС будет продолжать освобождать заложников. Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911956342.html

израиль

сша

катар

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в мире, израиль, сша, катар, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году