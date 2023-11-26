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Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву - РИА Новости, 26.11.2023
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13:27 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/samolet-1911925773.html
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву - РИА Новости, 26.11.2023
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву
Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву, задержавшись менее чем на час, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:27
2023-11-26T13:27
москва
аэрофлот
самара
происшествия
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САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву, задержавшись менее чем на час, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее в надзорном ведомстве сообщили о возвращении самолета "Аэрофлота" в самарский аэропорт Курумоч по технической причине. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа. В авиакомпании "Аэрофлот" заверили, что пассажирам вернувшегося рейса будет предоставлен резервный борт. Также авиаперевозчик пообещал, что в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы "Аэрофлот Бонус". "Авиарейс № SU-1217 вылетел в Москву в 11 часов 18 минут мск. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Москва, Аэрофлот, Самара, Происшествия
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву

Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву, задержавшись менее чем на час, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Ранее в надзорном ведомстве сообщили о возвращении самолета "Аэрофлота" в самарский аэропорт Курумоч по технической причине. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа.
В авиакомпании "Аэрофлот" заверили, что пассажирам вернувшегося рейса будет предоставлен резервный борт. Также авиаперевозчик пообещал, что в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы "Аэрофлот Бонус".
"Авиарейс № SU-1217 вылетел в Москву в 11 часов 18 минут мск. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении прокуратуры.
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