https://ria.ru/20231126/samolet-1911925773.html
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву - РИА Новости, 26.11.2023
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву
Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву, задержавшись менее чем на час, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:27
2023-11-26T13:27
2023-11-26T13:27
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аэрофлот
самара
происшествия
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САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву, задержавшись менее чем на час, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее в надзорном ведомстве сообщили о возвращении самолета "Аэрофлота" в самарский аэропорт Курумоч по технической причине. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа. В авиакомпании "Аэрофлот" заверили, что пассажирам вернувшегося рейса будет предоставлен резервный борт. Также авиаперевозчик пообещал, что в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы "Аэрофлот Бонус". "Авиарейс № SU-1217 вылетел в Москву в 11 часов 18 минут мск. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20231125/samolet-1911795099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, аэрофлот, самара, происшествия
Москва, Аэрофлот, Самара, Происшествия
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву
Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву