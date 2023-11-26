https://ria.ru/20231126/samolet-1911925773.html

Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву

Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву - РИА Новости, 26.11.2023

Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву

Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву, задержавшись менее чем на час, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T13:27

2023-11-26T13:27

2023-11-26T13:27

москва

аэрофлот

самара

происшествия

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САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву, задержавшись менее чем на час, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее в надзорном ведомстве сообщили о возвращении самолета "Аэрофлота" в самарский аэропорт Курумоч по технической причине. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа. В авиакомпании "Аэрофлот" заверили, что пассажирам вернувшегося рейса будет предоставлен резервный борт. Также авиаперевозчик пообещал, что в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы "Аэрофлот Бонус". "Авиарейс № SU-1217 вылетел в Москву в 11 часов 18 минут мск. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20231125/samolet-1911795099.html

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Варвара Скокшина

москва, аэрофлот, самара, происшествия