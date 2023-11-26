https://ria.ru/20231126/sammit-1911941384.html

Главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии не смогли согласовать дату саммита

Главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии не смогли согласовать дату саммита - РИА Новости, 26.11.2023

Главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии не смогли согласовать дату саммита

Главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии Пак Чин, Ван И и Ёко Камикава в ходе встречи в Пусане не смогли согласовать дату проведения очередного трехстороннего... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T15:33

2023-11-26T15:33

2023-11-26T15:33

в мире

южная корея

китай

япония

ёко камикава

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911940486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_444c63decc5088f28108cfe4d2822650.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии Пак Чин, Ван И и Ёко Камикава в ходе встречи в Пусане не смогли согласовать дату проведения очередного трехстороннего саммита, не проводившегося с 2019 года, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на чиновника в МИД Республики Корея. "Сейчас согласованного времени проведения саммита нет. Можете считать, что мы продолжаем общение, имея на руках различные планы по времени. Поскольку есть договоренность ускорить подготовку, конкретная дата будет определена в зависимости от результатов (последующих консультаций)", - сообщил чиновник. Южная Корея, являющаяся сейчас председательствующей стороной в рамках механизма трехстороннего сотрудничества с Китаем и Японией, продвигала проведение саммита лидеров до конца этого года и надеялась согласовать конкретные даты во время нынешней встречи глав МИД. Однако, как сообщил министр иностранных дел страны Пак Чин, оглашая результаты переговоров, дипломаты договорились лишь "ускорить необходимую подготовку к саммиту". Главы МИД трех стран подтвердили готовность провести его "в возможно короткие взаимно удобные сроки". Как отмечает Рёнхап, стороны пришли к выводу, что до конца года организовать мероприятие будет проблематично, и в качестве возможных сроков рассматривают начало следующего года. Ранее руководитель управления национальной безопасности в администрации южнокорейского президента Чо Тхэ Ён в интервью телеканалу "Ёнхап ньюс ТВ" также сообщил, что провести саммит "до конца года будет непросто". По итогам первой за последние 4 года встречи главы МИД Южной Кореи, Японии и Китая решили не проводить совместной пресс-конференции. Тем не менее, в ходе консультаций им удалось договориться о восстановлении сотрудничества в трехстороннем формате, которое было прервано пандемией COVID-19. По словам чиновника южнокорейского внешнеполитического ведомства, стороны будут "продолжать значительно расширять проекты в сфере обменов между представителями будущих поколений". Министры обменялись мнениями по широкой международной повестке, включая обстановку на Корейском полуострове, Украине и Ближнем Востоке и договорились укреплять совместный вклад в решение общих задач, стоящих перед международным сообществом, таких как борьба изменением климата и вопросы здравоохранения. Пак Чин, Ван И и Ёко Камикава также вновь подтвердили, что мир и стабильность на Корейском полуострове являются общими интересами не только Южной Кореи, Китая и Японии, но и всего мира, и договорились продолжить общение на различных уровнях для решения ядерной проблемы КНДР. Министр иностранных дел Республики Корея назвал разработку Северной Кореей ядерного оружия, недавний запуск разведывательного спутника "и другие провокационные запуски баллистических ракет" одной из главных угроз миру и безопасности региона. Однако, как отмечает агентство, если Япония поддерживала позицию Южной Кореи, которая активно поднимала северокорейскую тематику во время переговоров, то Китай упоминал о ней лишь вскользь, призывая все стороны проявлять сдержанность и учитывать законные опасения КНДР в сфере безопасности.

https://ria.ru/20231126/kndr-1911896753.html

https://ria.ru/20231108/ssha-1908085428.html

южная корея

китай

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, китай, япония, ёко камикава, ван и (политик)