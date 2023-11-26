https://ria.ru/20231126/rozhdestvenskiy-1911402576.html

"Не все формально". Почему не утихают споры вокруг Рождественского поста

"Не все формально". Почему не утихают споры вокруг Рождественского поста - РИА Новости, 26.11.2023

"Не все формально". Почему не утихают споры вокруг Рождественского поста

Вечером в воскресенье верующие готовятся встретить Филиппов день, предваряющий сорокадневный Рождественский пост. Богословы не раз поднимали вопрос о том,... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T08:00

2023-11-26T08:00

2023-11-26T11:17

религия

россия

армянская апостольская церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Вечером в воскресенье верующие готовятся встретить Филиппов день, предваряющий сорокадневный Рождественский пост. Богословы не раз поднимали вопрос о том, оправданно ли столь долгое и строгое говение, предлагали сократить его или даже отменить. О возможном пересмотре канонов — в материале РИА Новости.Все было иначеРождественский пост — один из самых древних. Уже в трудах святителей Амвросия Медиоланского и блаженного Августина можно встретить первые упоминания о нем.А в V столетии святой папа римский Лев I говорил о говении как "установленном с древности обычае".Вот только пост длился не сорок дней, а всего два-три. В некоторых общинах — и вовсе сутки. Постепенно укоренилась практика воздерживаться от еды и питья в течение недели. Сейчас эта традиция сохранилась лишь в Армянской апостольской церкви.А сорокадневный срок установили гораздо позже — на соборе 1166 года, который провели константинопольский патриарх Лука Хрисоверг и византийский император Мануил I Комнин. Тогда же определились и с датой начала — "от 15 дня ноября". Что в переводе на григорианское летоисчисление соответствует 28-му числу этого месяца.На Русь новое церковное предписание пришло не сразу: говеть несколько недель начали только к концу XII века. Традиция пошла от князя Андрея Боголюбского — ярого приверженца "всего греческого".А в народе для поста придумали новое название — Филиппов. Дело в том, что последний день перед его началом — заговенье — выпадает на 27 ноября, когда верующие вспоминают кончину апостола Филиппа.Не доводить до абсурдаВоздержание перед Рождеством долгое, однако довольно простое. Послаблений куда больше, чем во время Великого поста.От начала (с 28 ноября) до праздника святителя Николая Мирликийского (19 декабря) по понедельникам разрешается горячая пища без масла; по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — рыба. По средам и пятницам предписывается соблюдать сухоядение.В период с 20 декабря по 1 января рыбу есть нельзя по вторникам и четвергам. Правила питания в остальные дни недели не меняются.Более жесткими гастрономические ограничения становятся ближе к Рождеству. За неделю до праздника предписывается уже полностью отказаться от рыбы. А в сочельник (6 января) до наступления сумерек вообще ничего нельзя. Пока на небе не появится первая звезда — символ Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Спасителя.Как только она загорится, можно разговеться сочивом (вареными в меде зернами пшеницы или отварным рисом с изюмом).Священники отмечают: на исповеди прихожане часто каются, что перестали говеть именно под конец, когда уже не было сил терпеть. И это неудивительно, ведь строгая седмица совпадает с самым популярным в России праздником — Новым годом.В церкви к этому относятся с пониманием. Потому наряду с правилами есть и исключения. Так, нарушение поста не относится к разряду тяжких грехов. Особенно если его совершают по немощи."Строгость — критерий субъективный. И зависит от множества условий. Неверно будет требовать от человека, больного язвой желудка, неукоснительного соблюдения предписаний Типикона. Это может закончиться банальным вызовом неотложки", — говорит церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Решают по-своемуОднако совпадение периода говения с праздничной новогодней порой все же стало предметом многолетнего спора.Приверженцы традиций предлагают оставить все как есть. И подчеркивают: "мирское никак не влияет на духовное". Модернисты, напротив, призывают к компромиссу — сократить пост. Это, по их мнению, поможет воцерковиться большему числу людей.Дело в том, что в основе Рождественского поста лежат уставы монастырей. Воздержание там было особенно строгим — иноки сутками могли ничего не есть и не пить.Но в VIII-X веках сугубо монашеские предписания постепенно стали входить в жизнь мирских общин. Для последних отдельных правил еще не существовало. Поэтому некоторые благочестивые христиане добровольно ограничивали себя в пище."В строгом смысле слова существует только один сорокадневный пост, относящийся к Пасхе, — ведь если бы были и другие, правило (апостольское) упомянуло бы их тоже. Однако хоть мы и постимся также в другие посты, относящиеся к праздникам: святых апостолов, Успения Пресвятой Богородицы и Рождества Христова, мы не подвергнемся за это стыду", — писал в XI столетии известный толкователь канонов, патриарх Антиохийский Феодор Вальсамон.К этим строкам обратились спустя почти десять веков. В начале 1960-х в Православии обсуждали тему постов, в частности — Рождественского. Выдвигали предложения по его смягчению или сокращению.А в начале 2000-х поместные церкви активно готовились к первому за 1200 лет всеправославному собору и выбирали темы для обсуждения. Одна из них также касалась длительности и строгости предрождественского говения."Но, насколько я знаю, этот вопрос в итоге не рассматривали. И на сегодняшний день каждая церковь исходит из собственной практики", — говорит председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.Основной вопросВ наше время перед Рождеством говеют, как и раньше, сорок дней. Но верующие тем не менее задаются вопросом: если через два месяца начнется Великий пост (который по длительности точно такой же), зачем соблюдать Рождественский?"Здесь главный аспект — целеполагание. Поститься не для того, чтобы помучиться, а для того, чтобы не забывать о празднике Рождества. Тогда и само воздержание будет не таким тяжким", — объясняет отец Максим.В вопросе гастрономических предписаний, еще раз подчеркивают священнослужители, следует руководствоваться принципом "Все неформально". Типикон дает идеальную модель поста, на которую можно равняться. Но не последнюю роль играет благоразумие самих верующих.

https://ria.ru/20230927/khristianstvo-1898791894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, армянская апостольская церковь, аналитика - религия и мировоззрение