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ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Азовского моря - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 26.11.2023 (обновлено: 14:15 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/rakety-1911918675.html
ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Азовского моря
ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Азовского моря - РИА Новости, 26.11.2023
ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Азовского моря
Российские военные уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T12:15
2023-11-26T14:15
специальная военная операция на украине
азовское море
россия
безопасность
вооруженные силы украины
севастополь
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны."Двадцать шестого ноября 2023 года около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", — говорится в публикации.Это не первый случай, когда украинская армия пытается атаковать российские регионы ракетами С-200. Как отмечали в военном ведомстве, в октябре ПВО перехватила два подобных снаряда, запущенных ВСУ по Крыму.Фрагменты сбитых ракет упали в безлюдной местности и взорвались на земле, обошлось без пострадавших и разрушений.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231126/dnr-1911899457.html
азовское море
россия
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азовское море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Севастополь
ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Азовского моря

Минобороны: ПВО уничтожила две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2" Вооруженных сил на боевой позиции
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 Вооруженных сил на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" Вооруженных сил на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны.
«
"Двадцать шестого ноября 2023 года около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", — говорится в публикации.
Это не первый случай, когда украинская армия пытается атаковать российские регионы ракетами С-200. Как отмечали в военном ведомстве, в октябре ПВО перехватила два подобных снаряда, запущенных ВСУ по Крыму.
Фрагменты сбитых ракет упали в безлюдной местности и взорвались на земле, обошлось без пострадавших и разрушений.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Вчера, 09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеАзовское мореРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныСевастополь
 
 
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