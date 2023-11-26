ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Азовского моря
Минобороны: ПВО уничтожила две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2" Вооруженных сил на боевой позиции
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" Вооруженных сил на боевой позиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны.
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"Двадцать шестого ноября 2023 года около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", — говорится в публикации.
Это не первый случай, когда украинская армия пытается атаковать российские регионы ракетами С-200. Как отмечали в военном ведомстве, в октябре ПВО перехватила два подобных снаряда, запущенных ВСУ по Крыму.
Фрагменты сбитых ракет упали в безлюдной местности и взорвались на земле, обошлось без пострадавших и разрушений.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.