https://ria.ru/20231126/rakety-1911918675.html

ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Азовского моря

ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Азовского моря - РИА Новости, 26.11.2023

ПВО уничтожила две украинские ракеты над акваторией Азовского моря

Российские военные уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T12:15

2023-11-26T12:15

2023-11-26T14:15

специальная военная операция на украине

азовское море

россия

безопасность

вооруженные силы украины

севастополь

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны."Двадцать шестого ноября 2023 года около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", — говорится в публикации.Это не первый случай, когда украинская армия пытается атаковать российские регионы ракетами С-200. Как отмечали в военном ведомстве, в октябре ПВО перехватила два подобных снаряда, запущенных ВСУ по Крыму.Фрагменты сбитых ракет упали в безлюдной местности и взорвались на земле, обошлось без пострадавших и разрушений.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231126/dnr-1911899457.html

азовское море

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азовское море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, севастополь