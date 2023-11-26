https://ria.ru/20231126/provodka-1911909826.html
На Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка
На Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка - РИА Новости, 26.11.2023
На Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка
Возгорание электропроводки произошло на Мосфильмовской улице в столице, движение в районе происшествия полностью перекрыто, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:40
2023-11-26T10:40
2023-11-26T10:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Возгорание электропроводки произошло на Мосфильмовской улице в столице, движение в районе происшествия полностью перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Мосфильмовской улице (в районе дома 43/40) произошло возгорание электропроводки. На месте работают оперативные службы города... Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты - движение в районе возгорания полностью перекрыто", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка
На Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка, движение перекрыто
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Возгорание электропроводки произошло на Мосфильмовской улице в столице, движение в районе происшествия полностью перекрыто, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На Мосфильмовской улице (в районе дома 43/40) произошло возгорание электропроводки. На месте работают оперативные службы города... Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты - движение в районе возгорания полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.