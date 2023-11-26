https://ria.ru/20231126/provodka-1911909826.html

На Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка

На Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка - РИА Новости, 26.11.2023

На Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка

Возгорание электропроводки произошло на Мосфильмовской улице в столице, движение в районе происшествия полностью перекрыто, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T10:40

2023-11-26T10:40

2023-11-26T10:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Возгорание электропроводки произошло на Мосфильмовской улице в столице, движение в районе происшествия полностью перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Мосфильмовской улице (в районе дома 43/40) произошло возгорание электропроводки. На месте работают оперативные службы города... Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты - движение в районе возгорания полностью перекрыто", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва