https://ria.ru/20231126/pozhar-1911997431.html
Челябинский губернатор прокомментировал пожар на ЧТЗ
Челябинский губернатор прокомментировал пожар на ЧТЗ - РИА Новости, 26.11.2023
Челябинский губернатор прокомментировал пожар на ЧТЗ
Следы внешнего воздействия при возгорании на территории Челябинского тракторного завода отсутствуют, пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Текслер. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:48
2023-11-26T23:48
2023-11-26T23:56
происшествия
челябинск
алексей текслер
челябинский тракторный завод
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следы внешнего воздействия при возгорании на территории Челябинского тракторного завода отсутствуют, пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Текслер. Ранее в пресс-центре ГУМЧС по региону сообщали, что трансформатор загорелся в воскресенье на территории предприятия в Челябинске на проспекте Ленина. Позже на предприятии сообщили, что возгорание трансформатора не повлияло на работу ООО "ЧТЗ-Уралтрак", предварительная причина – короткое замыкание. "По итогу инцидента на территории Челябинского тракторного завода. Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. На работу предприятия авария не повлияла", - написал Текслер в Telegram-канале.
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происшествия, челябинск, алексей текслер, челябинский тракторный завод
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер, Челябинский тракторный завод
Челябинский губернатор прокомментировал пожар на ЧТЗ
Текслер: следов внешнего воздействия и пострадавших при пожаре на ЧТЗ нет