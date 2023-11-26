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Представители завода в Челябинске назвали причину пожара на трансформаторе
Представители завода в Челябинске назвали причину пожара на трансформаторе - РИА Новости, 26.11.2023
Представители завода в Челябинске назвали причину пожара на трансформаторе
Возгорание трансформатора не повлияло на работу ООО "ЧТЗ-Уралтрак" в Челябинске в воскресенье, предварительная причина – короткое замыкание, пострадавших нет,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:06
2023-11-26T23:06
2023-11-26T23:06
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Возгорание трансформатора не повлияло на работу ООО "ЧТЗ-Уралтрак" в Челябинске в воскресенье, предварительная причина – короткое замыкание, пострадавших нет, сообщили РИА Новости на предприятии. В Челябинске по проспекту Ленина, 3 располагается ООО "ЧТЗ-Уралтрак". По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на территории трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. Происходит горение масляного трансформатора на площади 40 квадратных метров. На месте от МЧС - 4 автоцистерны и 2 автоцистерны предприятия. Открытое горение ликвидировано. "Возникло возгорание трансформаторной ГПП (главная понизительная подстанция), предварительная причина - короткое замыкание. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении. На производственной деятельности предприятий это не отразится, завод продолжит работу в штатном режиме, пояснили в пресс-службе.
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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Представители завода в Челябинске назвали причину пожара на трансформаторе
ЧТЗ: причиной пожара на трансформаторе на заводе стало короткое замыкание