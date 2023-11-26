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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:51
2023-11-26T14:51
2023-11-26T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231125/posledstviya-1911839649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 35 военных