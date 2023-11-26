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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 26.11.2023 (обновлено: 14:58 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/poteri-1911935824.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:51
2023-11-26T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231125/posledstviya-1911839649.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 35 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ стреляет из огнемета в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ стреляет из огнемета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из огнемета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
"Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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