https://ria.ru/20231126/poteri-1911935824.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.11.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:51

2023-11-26T14:51

2023-11-26T14:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20231125/posledstviya-1911839649.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины