https://ria.ru/20231126/posolstvo-1911890639.html
Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО
Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО - РИА Новости, 26.11.2023
Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО
Посольство России в США обвинило Белый дом в продвижении лживой трактовки так называемого голодомора и назвало нелепыми попытки сравнить события 90-летней... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T06:25
2023-11-26T06:25
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Посольство России в США обвинило Белый дом в продвижении лживой трактовки так называемого голодомора и назвало нелепыми попытки сравнить события 90-летней давности со спецоперацией на Украине."В очередной раз Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно "заморило голодом" миллионы украинцев. Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю", — отметили в дипмиссии.В посольстве указали, что масштабный неурожай и нехватка продовольствия в начале 1930-х годов стали для Советского Союза настоящей гуманитарной катастрофой."Разрушительные последствия этого явления — общая трагедия русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны", — подчеркнули дипломаты.Посольство назвало подобное сравнение нелепой попыткой демонизировать Россию и приписать ей "абсолютно чуждые намерения якобы подавить и даже уничтожить братский народ соседнего государства"."Ничего общего с истиной не имеют и набившие оскомину обвинения в адрес Российской Федерации в готовности уничтожить сельское хозяйство Украины и подорвать глобальную продовольственную безопасность ради собственной выгоды", — подчеркнули дипломаты.Дело, отметили они, обстоит противоположным образом — корпорации из США и Европы продолжают по дешевке скупать и вывозить украинское зерно, зарабатывая "баснословные барыши" на рынках развитых стран."До действительно нуждающихся государств доходят буквально крохи (около трех процентов). Наши же попытки помочь путем отправки бесплатного агросырья становятся объектом экономических и юридических препон", — указало посольство.Реальная цель американских заявлений по поводу "голодомора" состоит в том, чтобы "выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды, которые затем пойдут на строительство оборонных заводов, лишь раскручивая спираль конфликта", заключили в дипмиссии.На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором. При этом голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от него погибли семь-восемь миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
https://ria.ru/20230518/golodomor-1872757531.html
https://ria.ru/20230526/golodomor-1874278637.html
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907999208.html
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украина, россия, сша, джо байден, иосиф сталин (джугашвили), в мире
Украина, Россия, США, Джо Байден, Иосиф Сталин (Джугашвили), В мире
Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО
Посольство РФ в США назвало нелепыми сравнения голодомора на Украине с СВО
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Посольство России в США обвинило Белый дом в продвижении лживой трактовки так называемого голодомора и назвало нелепыми попытки сравнить события 90-летней давности со спецоперацией на Украине.
«
"В очередной раз Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно "заморило голодом" миллионы украинцев. Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю", — отметили в дипмиссии.
В опубликованном накануне заявлении президент США Джо Байден назвал голод на Украине 1932-1933 годов результатом "бесчеловечной политики Иосифа Сталина и советского режима", которые, по его утверждению, проводили систематические экспроприации зерна с вывозом его в другие районы СССР для "подавления украинской национальной идентичности".
В посольстве указали, что масштабный неурожай и нехватка продовольствия в начале 1930-х годов стали для Советского Союза настоящей гуманитарной катастрофой.
Посольство России прокомментировало резолюцию сената Франции о "голодоморе"
"Разрушительные последствия этого явления — общая трагедия русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны", — подчеркнули дипломаты.
В заявлении по поводу 90-летия голодомора Байден также провел параллели с нынешними действиями российских военных, обвинив их в преднамеренных ударах по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины — якобы для того, чтобы уничтожить "экономику и независимость" этой страны.
Посольство назвало подобное сравнение нелепой попыткой демонизировать Россию и приписать ей "абсолютно чуждые намерения якобы подавить и даже уничтожить братский народ соседнего государства".
«
"Ничего общего с истиной не имеют и набившие оскомину обвинения в адрес Российской Федерации в готовности уничтожить сельское хозяйство Украины и подорвать глобальную продовольственную безопасность ради собственной выгоды", — подчеркнули дипломаты.
Дело, отметили они, обстоит противоположным образом — корпорации из США и Европы
продолжают по дешевке скупать и вывозить украинское зерно, зарабатывая "баснословные барыши" на рынках развитых стран.
Сенатор прокомментировал британскую резолюцию по "голодомору"
"До действительно нуждающихся государств доходят буквально крохи (около трех процентов). Наши же попытки помочь путем отправки бесплатного агросырья становятся объектом экономических и юридических препон", — указало посольство.
Реальная цель американских заявлений по поводу "голодомора" состоит в том, чтобы "выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды, которые затем пойдут на строительство оборонных заводов, лишь раскручивая спираль конфликта", заключили в дипмиссии.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором. При этом голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР
, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от него погибли семь-восемь миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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