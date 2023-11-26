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Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО - РИА Новости, 26.11.2023
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06:25 26.11.2023 (обновлено: 12:21 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/posolstvo-1911890639.html
Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО
Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО - РИА Новости, 26.11.2023
Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО
Посольство России в США обвинило Белый дом в продвижении лживой трактовки так называемого голодомора и назвало нелепыми попытки сравнить события 90-летней... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T06:25
2023-11-26T12:21
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Посольство России в США обвинило Белый дом в продвижении лживой трактовки так называемого голодомора и назвало нелепыми попытки сравнить события 90-летней давности со спецоперацией на Украине.&quot;В очередной раз Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно &quot;заморило голодом&quot; миллионы украинцев. Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю&quot;, — отметили в дипмиссии.В посольстве указали, что масштабный неурожай и нехватка продовольствия в начале 1930-х годов стали для Советского Союза настоящей гуманитарной катастрофой."Разрушительные последствия этого явления — общая трагедия русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны", — подчеркнули дипломаты.Посольство назвало подобное сравнение нелепой попыткой демонизировать Россию и приписать ей "абсолютно чуждые намерения якобы подавить и даже уничтожить братский народ соседнего государства"."Ничего общего с истиной не имеют и набившие оскомину обвинения в адрес Российской Федерации в готовности уничтожить сельское хозяйство Украины и подорвать глобальную продовольственную безопасность ради собственной выгоды", — подчеркнули дипломаты.Дело, отметили они, обстоит противоположным образом — корпорации из США и Европы продолжают по дешевке скупать и вывозить украинское зерно, зарабатывая "баснословные барыши" на рынках развитых стран."До действительно нуждающихся государств доходят буквально крохи (около трех процентов). Наши же попытки помочь путем отправки бесплатного агросырья становятся объектом экономических и юридических препон", — указало посольство.Реальная цель американских заявлений по поводу "голодомора" состоит в том, чтобы "выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды, которые затем пойдут на строительство оборонных заводов, лишь раскручивая спираль конфликта", заключили в дипмиссии.На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором. При этом голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от него погибли семь-восемь миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
https://ria.ru/20230518/golodomor-1872757531.html
https://ria.ru/20230526/golodomor-1874278637.html
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украина, россия, сша, джо байден, иосиф сталин (джугашвили), в мире
Украина, Россия, США, Джо Байден, Иосиф Сталин (Джугашвили), В мире
Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО

Посольство РФ в США назвало нелепыми сравнения голодомора на Украине с СВО

© Фото : Посольство России в СШАЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : Посольство России в США
Здание посольства России в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Посольство России в США обвинило Белый дом в продвижении лживой трактовки так называемого голодомора и назвало нелепыми попытки сравнить события 90-летней давности со спецоперацией на Украине.
«

"В очередной раз Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно "заморило голодом" миллионы украинцев. Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю", — отметили в дипмиссии.

В опубликованном накануне заявлении президент США Джо Байден назвал голод на Украине 1932-1933 годов результатом "бесчеловечной политики Иосифа Сталина и советского режима", которые, по его утверждению, проводили систематические экспроприации зерна с вывозом его в другие районы СССР для "подавления украинской национальной идентичности".

В посольстве указали, что масштабный неурожай и нехватка продовольствия в начале 1930-х годов стали для Советского Союза настоящей гуманитарной катастрофой.
Вид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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18 мая, 20:15
"Разрушительные последствия этого явления — общая трагедия русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны", — подчеркнули дипломаты.

В заявлении по поводу 90-летия голодомора Байден также провел параллели с нынешними действиями российских военных, обвинив их в преднамеренных ударах по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины — якобы для того, чтобы уничтожить "экономику и независимость" этой страны.

Посольство назвало подобное сравнение нелепой попыткой демонизировать Россию и приписать ей "абсолютно чуждые намерения якобы подавить и даже уничтожить братский народ соседнего государства".
«
"Ничего общего с истиной не имеют и набившие оскомину обвинения в адрес Российской Федерации в готовности уничтожить сельское хозяйство Украины и подорвать глобальную продовольственную безопасность ради собственной выгоды", — подчеркнули дипломаты.
Дело, отметили они, обстоит противоположным образом — корпорации из США и Европы продолжают по дешевке скупать и вывозить украинское зерно, зарабатывая "баснословные барыши" на рынках развитых стран.
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"До действительно нуждающихся государств доходят буквально крохи (около трех процентов). Наши же попытки помочь путем отправки бесплатного агросырья становятся объектом экономических и юридических препон", — указало посольство.
Реальная цель американских заявлений по поводу "голодомора" состоит в том, чтобы "выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды, которые затем пойдут на строительство оборонных заводов, лишь раскручивая спираль конфликта", заключили в дипмиссии.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором. При этом голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от него погибли семь-восемь миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
ВС России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
США лгут о действиях России на Украине, заявило посольство в Вашингтоне
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