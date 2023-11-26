https://ria.ru/20231126/posolstvo-1911890639.html

Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО

Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО - РИА Новости, 26.11.2023

Посольство России раскритиковало попытки США сравнить голодомор с СВО

Посольство России в США обвинило Белый дом в продвижении лживой трактовки так называемого голодомора и назвало нелепыми попытки сравнить события 90-летней... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T06:25

2023-11-26T06:25

2023-11-26T12:21

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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Посольство России в США обвинило Белый дом в продвижении лживой трактовки так называемого голодомора и назвало нелепыми попытки сравнить события 90-летней давности со спецоперацией на Украине."В очередной раз Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно "заморило голодом" миллионы украинцев. Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю", — отметили в дипмиссии.В посольстве указали, что масштабный неурожай и нехватка продовольствия в начале 1930-х годов стали для Советского Союза настоящей гуманитарной катастрофой."Разрушительные последствия этого явления — общая трагедия русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны", — подчеркнули дипломаты.Посольство назвало подобное сравнение нелепой попыткой демонизировать Россию и приписать ей "абсолютно чуждые намерения якобы подавить и даже уничтожить братский народ соседнего государства"."Ничего общего с истиной не имеют и набившие оскомину обвинения в адрес Российской Федерации в готовности уничтожить сельское хозяйство Украины и подорвать глобальную продовольственную безопасность ради собственной выгоды", — подчеркнули дипломаты.Дело, отметили они, обстоит противоположным образом — корпорации из США и Европы продолжают по дешевке скупать и вывозить украинское зерно, зарабатывая "баснословные барыши" на рынках развитых стран."До действительно нуждающихся государств доходят буквально крохи (около трех процентов). Наши же попытки помочь путем отправки бесплатного агросырья становятся объектом экономических и юридических препон", — указало посольство.Реальная цель американских заявлений по поводу "голодомора" состоит в том, чтобы "выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды, которые затем пойдут на строительство оборонных заводов, лишь раскручивая спираль конфликта", заключили в дипмиссии.На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором. При этом голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от него погибли семь-восемь миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20230518/golodomor-1872757531.html

https://ria.ru/20230526/golodomor-1874278637.html

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907999208.html

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украина, россия, сша, джо байден, иосиф сталин (джугашвили), в мире