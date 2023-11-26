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СМИ сообщили о состоянии осужденного за убийство Флойда экс-полицейского - РИА Новости, 26.11.2023
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14:44 26.11.2023 (обновлено: 16:48 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/politseyskiy-1911934614.html
СМИ сообщили о состоянии осужденного за убийство Флойда экс-полицейского
СМИ сообщили о состоянии осужденного за убийство Флойда экс-полицейского - РИА Новости, 26.11.2023
СМИ сообщили о состоянии осужденного за убийство Флойда экс-полицейского
Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство темнокожего Джорджа Флойда, вероятно, выживет после нанесенных ему ножевых ранений, сообщил представитель РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:44
2023-11-26T16:48
в мире
миннесота
джордж флойд
сша
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство темнокожего Джорджа Флойда, вероятно, выживет после нанесенных ему ножевых ранений, сообщил представитель офиса генерального прокурора штата Миннесота Брайан Эванс агентству Ассошиэйтед Пресс.&quot;Мы получили информацию о том, что, как ожидается, он выживет&quot;, — заявил он.Агентство ранее передавало, что на Шовина напали в американской тюрьме. По данным источников, он получил серьезные ранения, сотрудники учреждения оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Согласно информации AP, Шовин находился в тюрьме общего режима вместе с порядка 400 другими заключенными.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Афроамериканец на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. В итоге он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них — Дерека Шовина — обвинили в убийстве по неосторожности и приговорили к 22,5 годам тюрьмы.
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в мире, миннесота, джордж флойд, сша
В мире, Миннесота, Джордж Флойд, США
СМИ сообщили о состоянии осужденного за убийство Флойда экс-полицейского

АП: осужденный за убийство Флойда полицейский, вероятно, выживет после ранений

© AP PhotoЭкс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство темнокожего Джорджа Флойда, вероятно, выживет после нанесенных ему ножевых ранений, сообщил представитель офиса генерального прокурора штата Миннесота Брайан Эванс агентству Ассошиэйтед Пресс.
«

"Мы получили информацию о том, что, как ожидается, он выживет", — заявил он.

Агентство ранее передавало, что на Шовина напали в американской тюрьме. По данным источников, он получил серьезные ранения, сотрудники учреждения оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Согласно информации AP, Шовин находился в тюрьме общего режима вместе с порядка 400 другими заключенными.
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Афроамериканец на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. В итоге он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них — Дерека Шовина — обвинили в убийстве по неосторожности и приговорили к 22,5 годам тюрьмы.
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