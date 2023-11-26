https://ria.ru/20231126/poezda-1911990847.html

В Сочи деревья упали на железнодорожные пути

В Сочи деревья упали на железнодорожные пути - РИА Новости, 26.11.2023

В Сочи деревья упали на железнодорожные пути

Деревья упали на железнодорожные пути в Сочи из-за ливней, движение пассажирских поездов осуществляется с задержкой, на место направлены рабочие бригады РЖД,... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T22:10

2023-11-26T22:10

2023-11-26T22:39

сочи

происшествия

краснодарский край

минеральные воды

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Деревья упали на железнодорожные пути в Сочи из-за ливней, движение пассажирских поездов осуществляется с задержкой, на место направлены рабочие бригады РЖД, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.Штормовое предупреждение действует в Сочи до 27 ноября: синоптики прогнозируют ливни, грозы, град, оползни и шторм в море."О ситуации с непогодой в Сочи: из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка в движении пассажирских поездов. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД", - говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.По данным сочинских властей, ветер повалил в городе около 30 деревьев, движение транспорта на городских и пригородных маршрутах сейчас затруднено, суда не выходят в море. Кроме прочего, десять самолётов ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод из-за непогоды в олимпийской столице. Как отметили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России, подтоплений в Сочи пока не фиксируются, реки остаются в руслах.

https://ria.ru/20231126/samolety-1911980997.html

сочи

краснодарский край

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, происшествия, краснодарский край, минеральные воды, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)