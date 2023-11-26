https://ria.ru/20231126/poezda-1911990847.html
В Сочи деревья упали на железнодорожные пути
В Сочи деревья упали на железнодорожные пути - РИА Новости, 26.11.2023
В Сочи деревья упали на железнодорожные пути
Деревья упали на железнодорожные пути в Сочи из-за ливней, движение пассажирских поездов осуществляется с задержкой, на место направлены рабочие бригады РЖД,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T22:10
2023-11-26T22:10
2023-11-26T22:39
сочи
происшествия
краснодарский край
минеральные воды
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Деревья упали на железнодорожные пути в Сочи из-за ливней, движение пассажирских поездов осуществляется с задержкой, на место направлены рабочие бригады РЖД, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.Штормовое предупреждение действует в Сочи до 27 ноября: синоптики прогнозируют ливни, грозы, град, оползни и шторм в море."О ситуации с непогодой в Сочи: из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка в движении пассажирских поездов. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД", - говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.По данным сочинских властей, ветер повалил в городе около 30 деревьев, движение транспорта на городских и пригородных маршрутах сейчас затруднено, суда не выходят в море. Кроме прочего, десять самолётов ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод из-за непогоды в олимпийской столице. Как отметили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России, подтоплений в Сочи пока не фиксируются, реки остаются в руслах.
https://ria.ru/20231126/samolety-1911980997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, краснодарский край, минеральные воды, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Происшествия, Краснодарский край, Минеральные Воды, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи деревья упали на железнодорожные пути
Оперштаб: в Сочи деревья упали на железнодорожные пути, вызвав задержку поездов