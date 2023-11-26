https://ria.ru/20231126/perekrytie-1911996549.html

В Крыму перекрыли участки двух дорог

В Крыму перекрыли участки двух дорог - РИА Новости, 26.11.2023

В Крыму перекрыли участки двух дорог

В Крыму из-за непогоды перекрыты участки дороги между селами Митяево и Трудовое Сакского района, а также между селом Морское и городом Судак, сообщил министр... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T23:33

2023-11-26T23:33

2023-11-26T23:41

сакский район

судак

саки (крым)

николай лукашенко

гибдд мвд рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Крыму из-за непогоды перекрыты участки дороги между селами Митяево и Трудовое Сакского района, а также между селом Морское и городом Судак, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. "Из-за падения опоры электропередачи на проезжую часть временно ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге между селами Митяево и Трудовое Сакского района", - написал Лукашенко.Министр призвал руководствоваться временной схемой объезда через город Саки. "На месте ЧП дежурят экипажи ГИБДД, которые подскажут водителям объезд", - подчеркнул министр. Кроме того, по его словам, также перекрыт участок дороги между селом Морское и городом Судак (60 - 61 км). "В данный момент оперативными службами решается вопрос о подвозе воды и продовольствия для жителей", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20231126/voda-1911984982.html

сакский район

судак

саки (крым)

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сакский район, судак, саки (крым), николай лукашенко, гибдд мвд рф, республика крым