https://ria.ru/20231126/perekrytie-1911996549.html
В Крыму перекрыли участки двух дорог
В Крыму перекрыли участки двух дорог - РИА Новости, 26.11.2023
В Крыму перекрыли участки двух дорог
В Крыму из-за непогоды перекрыты участки дороги между селами Митяево и Трудовое Сакского района, а также между селом Морское и городом Судак, сообщил министр... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:33
2023-11-26T23:33
2023-11-26T23:41
сакский район
судак
саки (крым)
николай лукашенко
гибдд мвд рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Крыму из-за непогоды перекрыты участки дороги между селами Митяево и Трудовое Сакского района, а также между селом Морское и городом Судак, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. "Из-за падения опоры электропередачи на проезжую часть временно ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге между селами Митяево и Трудовое Сакского района", - написал Лукашенко.Министр призвал руководствоваться временной схемой объезда через город Саки. "На месте ЧП дежурят экипажи ГИБДД, которые подскажут водителям объезд", - подчеркнул министр. Кроме того, по его словам, также перекрыт участок дороги между селом Морское и городом Судак (60 - 61 км). "В данный момент оперативными службами решается вопрос о подвозе воды и продовольствия для жителей", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20231126/voda-1911984982.html
сакский район
судак
саки (крым)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сакский район, судак, саки (крым), николай лукашенко, гибдд мвд рф, республика крым
Сакский район, Судак, Саки (Крым), Николай Лукашенко, ГИБДД МВД РФ, Республика Крым
В Крыму перекрыли участки двух дорог
В Крыму в Сакском районе и под Судаком перекрыли участки дорог из-за непогоды