Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий
Патриарх Кирилл назвал почитание родителей важнейшей составляющей всех религий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Почитание родителей и благоговейное отношение к ним — важнейшая составляющая всех религий и культур, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении по случаю Дня матери.
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"Нынешний праздник — замечательная возможность сугубо поблагодарить наших матерей, выразить им признательность и уважение, проявить деятельную заботу и любовь, сказать добрые слова. Почитание родителей и благоговейное отношение к ним — важнейшая составляющая всех религий и культур... Служение женщины — жены и матери — особенно важно в нынешние непростые времена, когда народу нашему навязываются ложные семейные "ценности", а также чуждые нам и далекие от нравственных норм "идеалы", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
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Отметив значимый вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, патриарх подчеркнул, что "именно материнство" дает женщинам возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полной мере реализовывать свое призвание.
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"Одна из десяти заповедей Господних, содержащаяся в Ветхом Завете, гласит: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле". Таким образом, святая обязанность каждого человека — заботиться о родителях и всячески поддерживать их, отдавая долг любви и следуя Божественным установлениям", - подчеркнул патриарх.
День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.