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Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий - РИА Новости, 26.11.2023
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Религия
 
16:24 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/patriarkh-1911948181.html
Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий
Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий - РИА Новости, 26.11.2023
Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий
Почитание родителей и благоговейное отношение к ним — важнейшая составляющая всех религий и культур, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T16:24
2023-11-26T16:24
религия
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
день матери
праздник
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Почитание родителей и благоговейное отношение к ним — важнейшая составляющая всех религий и культур, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении по случаю Дня матери. "Нынешний праздник — замечательная возможность сугубо поблагодарить наших матерей, выразить им признательность и уважение, проявить деятельную заботу и любовь, сказать добрые слова. Почитание родителей и благоговейное отношение к ним — важнейшая составляющая всех религий и культур... Служение женщины — жены и матери — особенно важно в нынешние непростые времена, когда народу нашему навязываются ложные семейные "ценности", а также чуждые нам и далекие от нравственных норм "идеалы", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Отметив значимый вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, патриарх подчеркнул, что "именно материнство" дает женщинам возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полной мере реализовывать свое призвание. "Одна из десяти заповедей Господних, содержащаяся в Ветхом Завете, гласит: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле". Таким образом, святая обязанность каждого человека — заботиться о родителях и всячески поддерживать их, отдавая долг любви и следуя Божественным установлениям", - подчеркнул патриарх. День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.
https://ria.ru/20231126/den_materi-1911576164.html
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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), день матери, праздник
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), День матери, Праздник
Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий

Патриарх Кирилл назвал почитание родителей важнейшей составляющей всех религий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Почитание родителей и благоговейное отношение к ним — важнейшая составляющая всех религий и культур, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении по случаю Дня матери.
«
"Нынешний праздник — замечательная возможность сугубо поблагодарить наших матерей, выразить им признательность и уважение, проявить деятельную заботу и любовь, сказать добрые слова. Почитание родителей и благоговейное отношение к ним — важнейшая составляющая всех религий и культур... Служение женщины — жены и матери — особенно важно в нынешние непростые времена, когда народу нашему навязываются ложные семейные "ценности", а также чуждые нам и далекие от нравственных норм "идеалы", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
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25 ноября 2022, 17:14
Отметив значимый вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, патриарх подчеркнул, что "именно материнство" дает женщинам возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полной мере реализовывать свое призвание.
«
"Одна из десяти заповедей Господних, содержащаяся в Ветхом Завете, гласит: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле". Таким образом, святая обязанность каждого человека — заботиться о родителях и всячески поддерживать их, отдавая долг любви и следуя Божественным установлениям", - подчеркнул патриарх.
День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.
Ребенок на руках у матери - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
День матери в России
Вчера, 03:04
 
РелигияРоссияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)День материПраздник
 
 
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