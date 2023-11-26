https://ria.ru/20231126/patriarkh-1911948181.html

Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий

Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий - РИА Новости, 26.11.2023

Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий

Почитание родителей и благоговейное отношение к ним — важнейшая составляющая всех религий и культур, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T16:24

2023-11-26T16:24

2023-11-26T16:24

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

день матери

праздник

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Почитание родителей и благоговейное отношение к ним — важнейшая составляющая всех религий и культур, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении по случаю Дня матери. "Нынешний праздник — замечательная возможность сугубо поблагодарить наших матерей, выразить им признательность и уважение, проявить деятельную заботу и любовь, сказать добрые слова. Почитание родителей и благоговейное отношение к ним — важнейшая составляющая всех религий и культур... Служение женщины — жены и матери — особенно важно в нынешние непростые времена, когда народу нашему навязываются ложные семейные "ценности", а также чуждые нам и далекие от нравственных норм "идеалы", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Отметив значимый вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, патриарх подчеркнул, что "именно материнство" дает женщинам возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полной мере реализовывать свое призвание. "Одна из десяти заповедей Господних, содержащаяся в Ветхом Завете, гласит: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле". Таким образом, святая обязанность каждого человека — заботиться о родителях и всячески поддерживать их, отдавая долг любви и следуя Божественным установлениям", - подчеркнул патриарх. День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.

https://ria.ru/20231126/den_materi-1911576164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), день матери, праздник