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Освобожденный ХАМАС россиянин работал на фестивале, атакованном 7 октября - РИА Новости, 26.11.2023
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20:58 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/osvobozhdennyy-1911982698.html
Освобожденный ХАМАС россиянин работал на фестивале, атакованном 7 октября
Освобожденный ХАМАС россиянин работал на фестивале, атакованном 7 октября - РИА Новости, 26.11.2023
Освобожденный ХАМАС россиянин работал на фестивале, атакованном 7 октября
Россиянин Рон Кривой, освобожденный палестинским движением ХАМАС, работал звукооператором на фестивале в израильском кибуце Реим, который подвергся нападению... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:58
2023-11-26T20:58
в мире
израиль
россия
катар
владимир путин
мария захарова
оон
хамас
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россиянин Рон Кривой, освобожденный палестинским движением ХАМАС, работал звукооператором на фестивале в израильском кибуце Реим, который подвергся нападению движения 7 октября, сообщает волонтерская организация "Форум семей заложников и пропавших без вести", которая занимается информационным сопровождением семей заложников. В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что освобожденного ХАМАС гражданина РФ зовут Рон Олегович Кривой. "Информация о Роне Кривом, освобожденном сегодня после 51 дня в плену у ХАМАС. Рон Кривой: 25 лет, любит вечеринки, путешествия и наслаждаться жизнью. По-настоящему любит музыку и мечтает о карьере в мире звука и музыки. Сейчас он работает на стройке. Он окружен многочисленными друзьями и очень семейный, дружелюбный и надежный человек. Живет в Кармиэле и был похищен с фестиваля в Реиме, когда работал там в звуковой команде", - говорится в заявлении организации. Как отмечает издание Times of Israel, сестра Кривого Джулия рассказывала, что сначала он сумел убежать от вооруженных людей и прятался в яме. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231126/sdelka-1911978572.html
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в мире, израиль, россия, катар, владимир путин, мария захарова, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Катар, Владимир Путин, Мария Захарова, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Освобожденный ХАМАС россиянин работал на фестивале, атакованном 7 октября

Освобожденный ХАМАС россиянин Кривой работал на фестивале, атакованном 7 октября

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россиянин Рон Кривой, освобожденный палестинским движением ХАМАС, работал звукооператором на фестивале в израильском кибуце Реим, который подвергся нападению движения 7 октября, сообщает волонтерская организация "Форум семей заложников и пропавших без вести", которая занимается информационным сопровождением семей заложников.
В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что освобожденного ХАМАС гражданина РФ зовут Рон Олегович Кривой.
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"Информация о Роне Кривом, освобожденном сегодня после 51 дня в плену у ХАМАС. Рон Кривой: 25 лет, любит вечеринки, путешествия и наслаждаться жизнью. По-настоящему любит музыку и мечтает о карьере в мире звука и музыки. Сейчас он работает на стройке. Он окружен многочисленными друзьями и очень семейный, дружелюбный и надежный человек. Живет в Кармиэле и был похищен с фестиваля в Реиме, когда работал там в звуковой команде", - говорится в заявлении организации.
Как отмечает издание Times of Israel, сестра Кривого Джулия рассказывала, что сначала он сумел убежать от вооруженных людей и прятался в яме.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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