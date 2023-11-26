https://ria.ru/20231126/osvobozhdennyy-1911972513.html

Стало известно имя освобожденного ХАМАС гражданина России

Стало известно имя освобожденного ХАМАС гражданина России - РИА Новости, 26.11.2023

Стало известно имя освобожденного ХАМАС гражданина России

Освобожденного палестинским движением ХАМАС гражданина России зовут Рон Олегович Кривой, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T19:18

2023-11-26T19:18

2023-11-26T19:18

в мире

россия

мария захарова

хамас

красный крест

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Освобожденного палестинским движением ХАМАС гражданина России зовут Рон Олегович Кривой, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это Рон Олегович Кривой", - сказала она. Ранее она сообщила, что "усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобождён и передан Красному кресту обладатель российского паспорта". По словам Захаровой, в ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его.

https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911970788.html

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в мире, россия, мария захарова, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году