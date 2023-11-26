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Стало известно имя освобожденного ХАМАС гражданина России - РИА Новости, 26.11.2023
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19:18 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/osvobozhdennyy-1911972513.html
Стало известно имя освобожденного ХАМАС гражданина России
Стало известно имя освобожденного ХАМАС гражданина России - РИА Новости, 26.11.2023
Стало известно имя освобожденного ХАМАС гражданина России
Освобожденного палестинским движением ХАМАС гражданина России зовут Рон Олегович Кривой, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T19:18
2023-11-26T19:18
в мире
россия
мария захарова
хамас
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Освобожденного палестинским движением ХАМАС гражданина России зовут Рон Олегович Кривой, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это Рон Олегович Кривой", - сказала она. Ранее она сообщила, что "усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобождён и передан Красному кресту обладатель российского паспорта". По словам Захаровой, в ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его.
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в мире, россия, мария захарова, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Мария Захарова, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Стало известно имя освобожденного ХАМАС гражданина России

Освобожденного ХАМАС гражданина России зовут Кривой Рон

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские заложники, освобожденные движением ХАМАС
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Освобожденного палестинским движением ХАМАС гражданина России зовут Рон Олегович Кривой, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Это Рон Олегович Кривой", - сказала она.
Ранее она сообщила, что "усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобождён и передан Красному кресту обладатель российского паспорта". По словам Захаровой, в ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его.
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В миреРоссияМария ЗахароваХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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