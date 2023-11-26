https://ria.ru/20231126/osvobozhdenie-1911956570.html

ХАМАС объявило об освобождении россиянина

ХАМАС объявило об освобождении россиянина - РИА Новости, 26.11.2023

ХАМАС объявило об освобождении россиянина

ХАМАС отпустило российского заложника в знак благодарности за позицию Москвы, говорится в заявлении палестинского движения в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T17:31

2023-11-26T17:31

2023-11-26T19:57

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

в мире

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ТУНИС, 26 ноя — РИА Новости. ХАМАС отпустило российского заложника в знак благодарности за позицию Москвы, говорится в заявлении палестинского движения в Telegram-канале."В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство", — отмечается в публикации.Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила эту информацию, уточнив, что россиянина передали представителям Красного Креста. Она подчеркнула, что его освободили вне списка об обмене благодаря прямым договоренностям между Москвой и ХАМАС. Захарова отметила, что эта работа будет продолжена.Позднее официальный представитель МИД сообщила РИА Новости, что освобожденного россиянина зовут Рон Олегович Кривой.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил две группы палестинских заключенных.Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля. Как сообщало посольство России, при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое оказались в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231122/odobrenie-1910963851.html

https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911921715.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, в мире