https://ria.ru/20231126/osvobozhdenie-1911956570.html
ХАМАС объявило об освобождении россиянина
ХАМАС объявило об освобождении россиянина - РИА Новости, 26.11.2023
ХАМАС объявило об освобождении россиянина
ХАМАС отпустило российского заложника в знак благодарности за позицию Москвы, говорится в заявлении палестинского движения в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:31
2023-11-26T17:31
2023-11-26T19:57
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
в мире
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ТУНИС, 26 ноя — РИА Новости. ХАМАС отпустило российского заложника в знак благодарности за позицию Москвы, говорится в заявлении палестинского движения в Telegram-канале."В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство", — отмечается в публикации.Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила эту информацию, уточнив, что россиянина передали представителям Красного Креста. Она подчеркнула, что его освободили вне списка об обмене благодаря прямым договоренностям между Москвой и ХАМАС. Захарова отметила, что эта работа будет продолжена.Позднее официальный представитель МИД сообщила РИА Новости, что освобожденного россиянина зовут Рон Олегович Кривой.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил две группы палестинских заключенных.Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля. Как сообщало посольство России, при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое оказались в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231122/odobrenie-1910963851.html
https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911921715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, в мире
Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, В мире
ХАМАС объявило об освобождении россиянина
ХАМАС объявило об освобождении заложника, имеющего российское гражданство
ТУНИС, 26 ноя — РИА Новости.
ХАМАС отпустило российского заложника в знак благодарности за позицию Москвы, говорится в заявлении палестинского движения в Telegram-канале
.
«
"В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство", — отмечается в публикации.
Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова
подтвердила эту информацию, уточнив, что россиянина передали представителям Красного Креста
. Она подчеркнула, что его освободили вне списка об обмене благодаря прямым договоренностям между Москвой и ХАМАС. Захарова отметила, что эта работа будет продолжена.
Позднее официальный представитель МИД сообщила РИА Новости, что освобожденного россиянина зовут Рон Олегович Кривой.
МИД: Россия приветствует достижение соглашения между Израилем и ХАМАС
В среду стало известно, что Израиль
и ХАМАС при посредничестве Катара
достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил две группы палестинских заключенных.
Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля. Как сообщало посольство России, при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое оказались в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
СМИ: в списке заложников, которых отпустит ХАМАС, числятся девять детей