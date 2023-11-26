https://ria.ru/20231126/okna-1911931461.html

В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке

В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке - РИА Новости, 26.11.2023

В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке

В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:17

2023-11-26T14:17

2023-11-26T14:17

происшествия

тульская область

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Рано утром в воскресенье правительство региона сообщало, что все жильцы дома, кроме тех, в чьих квартирах повреждено остекление, вернулись домой. Жильцы трех квартир разместились у родственников, также им предложили номера в гостиницах. "На данный момент окна еще не восстановили", - сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Представитель экстренных служб региона пояснил РИА Новости, что восстановление остекления уже ведется. По его словам, люди ждут завершения работ, разместившись у родственников. Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь.

https://ria.ru/20231126/smolensk-1911906834.html

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тульская область

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происшествия, тульская область, алексей дюмин, тула