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В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке
В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке - РИА Новости, 26.11.2023
В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке
В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:17
2023-11-26T14:17
2023-11-26T14:17
происшествия
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алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Рано утром в воскресенье правительство региона сообщало, что все жильцы дома, кроме тех, в чьих квартирах повреждено остекление, вернулись домой. Жильцы трех квартир разместились у родственников, также им предложили номера в гостиницах. "На данный момент окна еще не восстановили", - сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Представитель экстренных служб региона пояснил РИА Новости, что восстановление остекления уже ведется. По его словам, люди ждут завершения работ, разместившись у родственников. Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь.
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происшествия, тульская область, алексей дюмин, тула
Происшествия, Тульская область, Алексей Дюмин, Тула
В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке
В Туле начали восстанавливать поврежденные БПЛА окна в многоэтажке
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. В Туле начали восстанавливать поврежденные дроном окна в многоэтажке, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Рано утром в воскресенье правительство региона сообщало, что все жильцы дома, кроме тех, в чьих квартирах повреждено остекление, вернулись домой. Жильцы трех квартир разместились у родственников, также им предложили номера в гостиницах.
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"На данный момент окна еще не восстановили", - сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Представитель экстренных служб региона пояснил РИА Новости, что восстановление остекления уже ведется. По его словам, люди ждут завершения работ, разместившись у родственников.
Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин
сообщил, что в ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь.
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