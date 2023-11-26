https://ria.ru/20231126/ogranicheniya-1911916187.html

Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений в Москве

Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений в Москве - РИА Новости, 26.11.2023

Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений в Москве

Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:47

2023-11-26T11:47

2023-11-26T11:47

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781277580_46:416:2946:2047_1920x0_80_0_0_ff4eee785a5c070f148daff9954d1401.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации. Ранее аэропорты московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщили РИА Новости о временном введении ограничений на полеты. Сейчас они работают штатно. "Аэропорты московского авиаузла работают штатно. Сегодня ранним утром временно закрывались Внуково и Домодедово. Уходов самолетов на запасные аэродромы по этой причине не было", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва