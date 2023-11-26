https://ria.ru/20231126/ogranicheniya-1911916187.html
Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений в Москве
Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений в Москве - РИА Новости, 26.11.2023
Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений в Москве
Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:47
2023-11-26T11:47
2023-11-26T11:47
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации. Ранее аэропорты московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщили РИА Новости о временном введении ограничений на полеты. Сейчас они работают штатно. "Аэропорты московского авиаузла работают штатно. Сегодня ранним утром временно закрывались Внуково и Домодедово. Уходов самолетов на запасные аэродромы по этой причине не было", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва
Самолеты не уходили на запасные аэродромы во время ограничений в Москве
Росавиация: самолеты не уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве