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В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ пострадал жилой дом - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911930672.html
В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ пострадал жилой дом
В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ пострадал жилой дом - РИА Новости, 26.11.2023
В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ пострадал жилой дом
Жилой дом и котельная получили разрушения в Макеевке Донецкой Народной Республики в результате ночного обстрела города украинскими войсками, передает... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:08
2023-11-26T14:08
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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МАКЕЕВКА (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Жилой дом и котельная получили разрушения в Макеевке Донецкой Народной Республики в результате ночного обстрела города украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости. Один из снарядов упал в непосредственной близости от частного жилого дома, лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Разрушен забор и поврежден фасад здания. "Снаряд упал рядом, и если бы это прилетело днем, нас бы просто не было в живых", - рассказала хозяйка дома Наталья. По ее словам, ВСУ в очередной раз намеренно ударили по мирным жителям, так как в округе нет никаких военных объектов. "Здесь частный сектор, живут мирные люди, институт, общежитие, школа. Никаких военных объектов, никаких военных баз здесь нет и никогда не было. Просто стреляют по мирному населению, просто уничтожают нас… всё "благодаря" Украине, которая вот так вот нас "оберегает", вот так вот нас "любит", - добавила женщина. Еще один прилет повредил котельную в Красногвардейском районе Макеевки. Взрывной волной и осколками частично повреждено оборудование и фасад здания. Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911916554.html
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макеевка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ пострадал жилой дом

В Макеевке при ночном обстреле со стороны ВСУ пострадали жилой дом и котельная

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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МАКЕЕВКА (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Жилой дом и котельная получили разрушения в Макеевке Донецкой Народной Республики в результате ночного обстрела города украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости.
Один из снарядов упал в непосредственной близости от частного жилого дома, лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Разрушен забор и поврежден фасад здания.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Вчера, 11:53
"Снаряд упал рядом, и если бы это прилетело днем, нас бы просто не было в живых", - рассказала хозяйка дома Наталья.
По ее словам, ВСУ в очередной раз намеренно ударили по мирным жителям, так как в округе нет никаких военных объектов.
"Здесь частный сектор, живут мирные люди, институт, общежитие, школа. Никаких военных объектов, никаких военных баз здесь нет и никогда не было. Просто стреляют по мирному населению, просто уничтожают нас… всё "благодаря" Украине, которая вот так вот нас "оберегает", вот так вот нас "любит", - добавила женщина.
Еще один прилет повредил котельную в Красногвардейском районе Макеевки. Взрывной волной и осколками частично повреждено оборудование и фасад здания.
Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:19
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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