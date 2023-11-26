https://ria.ru/20231126/obstrel-1911930672.html

В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ пострадал жилой дом

В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ пострадал жилой дом - РИА Новости, 26.11.2023

В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ пострадал жилой дом

Жилой дом и котельная получили разрушения в Макеевке Донецкой Народной Республики в результате ночного обстрела города украинскими войсками, передает... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:08

2023-11-26T14:08

2023-11-26T14:08

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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МАКЕЕВКА (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Жилой дом и котельная получили разрушения в Макеевке Донецкой Народной Республики в результате ночного обстрела города украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости. Один из снарядов упал в непосредственной близости от частного жилого дома, лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Разрушен забор и поврежден фасад здания. "Снаряд упал рядом, и если бы это прилетело днем, нас бы просто не было в живых", - рассказала хозяйка дома Наталья. По ее словам, ВСУ в очередной раз намеренно ударили по мирным жителям, так как в округе нет никаких военных объектов. "Здесь частный сектор, живут мирные люди, институт, общежитие, школа. Никаких военных объектов, никаких военных баз здесь нет и никогда не было. Просто стреляют по мирному населению, просто уничтожают нас… всё "благодаря" Украине, которая вот так вот нас "оберегает", вот так вот нас "любит", - добавила женщина. Еще один прилет повредил котельную в Красногвардейском районе Макеевки. Взрывной волной и осколками частично повреждено оборудование и фасад здания. Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.

https://ria.ru/20231126/obstrel-1911916554.html

https://ria.ru/20231126/obstrel-1911878156.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макеевка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия