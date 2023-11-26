В Макеевке при обстреле со стороны ВСУ пострадал жилой дом
В Макеевке при ночном обстреле со стороны ВСУ пострадали жилой дом и котельная
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
МАКЕЕВКА (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Жилой дом и котельная получили разрушения в Макеевке Донецкой Народной Республики в результате ночного обстрела города украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости.
Один из снарядов упал в непосредственной близости от частного жилого дома, лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Разрушен забор и поврежден фасад здания.
"Снаряд упал рядом, и если бы это прилетело днем, нас бы просто не было в живых", - рассказала хозяйка дома Наталья.
По ее словам, ВСУ в очередной раз намеренно ударили по мирным жителям, так как в округе нет никаких военных объектов.
"Здесь частный сектор, живут мирные люди, институт, общежитие, школа. Никаких военных объектов, никаких военных баз здесь нет и никогда не было. Просто стреляют по мирному населению, просто уничтожают нас… всё "благодаря" Украине, которая вот так вот нас "оберегает", вот так вот нас "любит", - добавила женщина.
Еще один прилет повредил котельную в Красногвардейском районе Макеевки. Взрывной волной и осколками частично повреждено оборудование и фасад здания.
Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.