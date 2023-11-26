https://ria.ru/20231126/obstrel-1911915116.html

ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки - РИА Новости, 26.11.2023

ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 30 снарядов по территории Белгородской области, также были атаки с помощью дронов-камикадзе, сообщил... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:34

2023-11-26T11:34

2023-11-26T11:34

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 30 снарядов по территории Белгородской области, также были атаки с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В воскресенье губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 25 ноября. Украинские военные обстреляли все семь приграничных муниципалитетов 36 снарядами, включая одно взрывное устройство с беспилотника. Кроме того, были атаки тремя дронами-камикадзе. Согласно данным статистики, можно отметить, что в конце ноября интенсивность обстрелов региона остается на низком уровне. В предыдущие дни количество "прилетов" составляло около 30 штук. Особо следует отметить, что в пятницу не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны Украины. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по селу Устинка – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка сбит дрон-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском округе 4 раза из миномета обстреляно село Вериговка. В Волоконовском районе, по данным главы области, шесть раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе в селе Пороз атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи, отметил губернатор. "В Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – установлено два прилета", - подчеркнул Гладков. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231123/dron-1911283980.html

https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911914182.html

белгородская область

украина

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков