ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 30 снарядов по территории Белгородской области, также были атаки с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В воскресенье губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 25 ноября. Украинские военные обстреляли все семь приграничных муниципалитетов 36 снарядами, включая одно взрывное устройство с беспилотника. Кроме того, были атаки тремя дронами-камикадзе. Согласно данным статистики, можно отметить, что в конце ноября интенсивность обстрелов региона остается на низком уровне. В предыдущие дни количество "прилетов" составляло около 30 штук. Особо следует отметить, что в пятницу не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны Украины.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по селу Устинка – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка сбит дрон-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском округе 4 раза из миномета обстреляно село Вериговка.
В Волоконовском районе, по данным главы области, шесть раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе в селе Пороз атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи, отметил губернатор.
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"В Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – установлено два прилета", - подчеркнул Гладков.
В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда, уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.