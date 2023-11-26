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Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:19 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911878156.html
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.11.2023
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T00:19
2023-11-26T00:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском - 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что было выпущено 110 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район и Донецк. Как отмечается, поступили сведения о ранении ранении трех гражданских лиц, в том числе мальчика 2012 года рождения, в Кировском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 31 обстрела.
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 110 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском - 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что было выпущено 110 различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район и Донецк.
Как отмечается, поступили сведения о ранении ранении трех гражданских лиц, в том числе мальчика 2012 года рождения, в Кировском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 31 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦКК
 
 
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