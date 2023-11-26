https://ria.ru/20231126/niderlandy-1911884614.html
Никаких F-16. Украина рискует лишиться ключевого союзника
Никаких F-16. Украина рискует лишиться ключевого союзника - РИА Новости, 26.11.2023
Никаких F-16. Украина рискует лишиться ключевого союзника
На Западе обеспокоены тем, что после победы на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) страна может отказаться от передачи... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T03:05
2023-11-26T03:05
2023-11-26T03:05
в мире
нидерланды
украина
герт вилдерс
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евросоюз
f-16
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. На Западе обеспокоены тем, что после победы на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) страна может отказаться от передачи Украине истребителей F-16 и другой военной помощи, заявила глава минобороны королевства Кайса Оллонгрен, ее слова приводит NL Times.Уходящая в отставку после выборов министр призналась, что "слышала множество опасений" от своих коллег за рубежом из-за возможных последствий победы PVV на выборах. "Они опасаются, что Нидерланды прекратят поставку истребителей F-16 и другую военную поддержку, если партия Герта Вилдерса придет к власти", - говорится в статье.Оллонгрен отметила, что "Партия свободы" будет править в составе коалиции, выразив надежду, что страна продолжит помогать Киеву. "В прошлом PVV никогда не проявляла энтузиазма по поводу поддержки Украины", - заявила она, обвинив оппонентов в выражении "пророссийской позиции".Глава минобороны пообещала сделать "все возможное", чтобы "дела не пошли таким путем" (прекращения поставок Киеву. – ред.), назвав поддержку Украины "жизненно важным" для безопасности Нидерландов.Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах в среду. В них приняли участие 26 политических партий. Явка, по последним данным, составила 77,8%. Согласно последнему прогнозу информационного агентства ANP, "Партия свободы" Вилдерса станет крупнейшей партией в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, количество прогнозируемых ей депутатских мест увеличилось до 37. Ожидается, что избирательный совет страны объявит окончательные результаты выборов 1 декабря.Партия Вилдерса критически относится к политике ЕС, мультикультурному обществу, а также выступает за выход Нидерландов из еврозоны. "Партия свободы" против санкций в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Вилдерс был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в Палате представителей Нидерландов во время выступления Владимира Зеленского.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
https://ria.ru/20231125/samolet-1911861802.html
https://ria.ru/20231118/istrebiteli-1910330014.html
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в мире, нидерланды, украина, герт вилдерс, владимир зеленский, евросоюз, f-16
В мире, Нидерланды, Украина, Герт Вилдерс, Владимир Зеленский, Евросоюз, F-16
Никаких F-16. Украина рискует лишиться ключевого союзника
Министр Оллонгрен заявила об опасениях за Украину после победы PVV в Нидерландах
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости.
На Западе обеспокоены тем, что после победы на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) страна может отказаться от передачи Украине истребителей F-16 и другой военной помощи, заявила глава минобороны королевства Кайса Оллонгрен, ее слова приводит NL Times
.
Уходящая в отставку после выборов министр призналась, что "слышала множество опасений" от своих коллег за рубежом из-за возможных последствий победы PVV на выборах. "Они опасаются, что Нидерланды прекратят поставку истребителей F-16 и другую военную поддержку, если партия Герта Вилдерса
придет к власти", - говорится в статье.
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Оллонгрен отметила, что "Партия свободы" будет править в составе коалиции, выразив надежду, что страна продолжит помогать Киеву. "В прошлом PVV никогда не проявляла энтузиазма по поводу поддержки Украины", - заявила она, обвинив оппонентов в выражении "пророссийской позиции".
Глава минобороны пообещала сделать "все возможное", чтобы "дела не пошли таким путем" (прекращения поставок Киеву. – ред.), назвав поддержку Украины "жизненно важным" для безопасности Нидерландов.
Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах в среду. В них приняли участие 26 политических партий. Явка, по последним данным, составила 77,8%. Согласно последнему прогнозу информационного агентства ANP, "Партия свободы" Вилдерса станет крупнейшей партией в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, количество прогнозируемых ей депутатских мест увеличилось до 37. Ожидается, что избирательный совет страны объявит окончательные результаты выборов 1 декабря.
Партия Вилдерса критически относится к политике ЕС
, мультикультурному обществу, а также выступает за выход Нидерландов из еврозоны. "Партия свободы" против санкций в отношении России
и не поддерживает поставки оружия Украине. Вилдерс был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в Палате представителей Нидерландов во время выступления Владимира Зеленского
.
Нидерланды и Дания
первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
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