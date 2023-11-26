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ГКЧС Приднестровья объявил понедельник нерабочим из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
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22:26 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911991565.html
ГКЧС Приднестровья объявил понедельник нерабочим из-за непогоды
ГКЧС Приднестровья объявил понедельник нерабочим из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
ГКЧС Приднестровья объявил понедельник нерабочим из-за непогоды
Государственная комиссия по ЧС непризнанного Приднестровья на заседании в воскресенье приняла решение объявить понедельник нерабочим днем, а также привлечь... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T22:26
2023-11-26T22:26
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ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Государственная комиссия по ЧС непризнанного Приднестровья на заседании в воскресенье приняла решение объявить понедельник нерабочим днем, а также привлечь военных для расчистки дорог, сообщил пресс-центр МВД ПМР. "Согласно решению Государственной комиссии по ЧС, 27 ноября объявлено нерабочим днём для населённых пунктов Слободзейского и Григориопольского районов, а также городов: Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Григориополь", - говорится в сообщении. Отмечается, что государственные и муниципальные организации и учреждения (в том числе детсады, школы) работать не будут. В то же время в усиленном режиме продолжат работу коммунальные хозяйства, силовые и правоохранительные ведомства, службы экстренного реагирования. "Так как коммунальная техника и спецтехника Главного управления по ЧС работают на пределе своих возможностей, принято решение привлечь военную технику, а также технику сторонних хозяйствующих организаций для расчистки дорог и оказания помощи гражданам, оказавшимся в снежных заносах", - уточняется в сообщении. Двадцать шестого ноября Приднестровье накрыл южный циклон, который принес с собой мокрый снег, гололедицу и порывы ветра до 20 метров в секунду. Ветер валил деревья, обрывались электропровода. В некоторых населенных пунктах пропало электричество, возникли проблемы с мобильной связью. Все троллейбусы с маршрутов были возвращены в парки. ГАИ Приднестровья объявило о приостановке движения транспорта по всем трассам региона.
https://ria.ru/20231126/zanyatiya-1911989755.html
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в мире, тирасполь, гибдд мвд рф, бендеры
В мире, Тирасполь, ГИБДД МВД РФ, Бендеры
ГКЧС Приднестровья объявил понедельник нерабочим из-за непогоды

В ПМР объявили понедельник нерабочим и привлекли военных для расчистки дорог

© Poliția Republicii MoldovaУхудшение погодных условий и сильный снегопад в Приднестровье
Ухудшение погодных условий и сильный снегопад в Приднестровье
© Poliția Republicii Moldova
Ухудшение погодных условий и сильный снегопад в Приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Государственная комиссия по ЧС непризнанного Приднестровья на заседании в воскресенье приняла решение объявить понедельник нерабочим днем, а также привлечь военных для расчистки дорог, сообщил пресс-центр МВД ПМР.
«
"Согласно решению Государственной комиссии по ЧС, 27 ноября объявлено нерабочим днём для населённых пунктов Слободзейского и Григориопольского районов, а также городов: Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Григориополь", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что государственные и муниципальные организации и учреждения (в том числе детсады, школы) работать не будут. В то же время в усиленном режиме продолжат работу коммунальные хозяйства, силовые и правоохранительные ведомства, службы экстренного реагирования.
«
"Так как коммунальная техника и спецтехника Главного управления по ЧС работают на пределе своих возможностей, принято решение привлечь военную технику, а также технику сторонних хозяйствующих организаций для расчистки дорог и оказания помощи гражданам, оказавшимся в снежных заносах", - уточняется в сообщении.
Двадцать шестого ноября Приднестровье накрыл южный циклон, который принес с собой мокрый снег, гололедицу и порывы ветра до 20 метров в секунду. Ветер валил деревья, обрывались электропровода. В некоторых населенных пунктах пропало электричество, возникли проблемы с мобильной связью. Все троллейбусы с маршрутов были возвращены в парки.
ГАИ Приднестровья объявило о приостановке движения транспорта по всем трассам региона.
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