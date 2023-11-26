https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911973832.html

В Турции сообщили о гибели двоих граждан из-за непогоды, еще десять ранены

В Турции сообщили о гибели двоих граждан из-за непогоды, еще десять ранены - РИА Новости, 26.11.2023

В Турции сообщили о гибели двоих граждан из-за непогоды, еще десять ранены

Два человека погибли, еще десять пострадали за выходные в Турции в результате обрушившейся на страну непогоды с ураганами и ливнями, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T19:34

2023-11-26T19:34

2023-11-26T19:34

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СТАМБУЛ, 26 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще десять пострадали за выходные в Турции в результате обрушившейся на страну непогоды с ураганами и ливнями, сообщило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Предпоследний "оранжевый" уровень угрозы был объявлен турецкими властями на воскресенье в 47 провинциях из 81, "желтый" уровень объявлен еще в 29 провинциях из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за урагана в Измире на западе Турции море вышло из берегов и подтопило несколько районов. В Стамбуле температура снизилась сразу на 10 градусов - до плюс 8, в ряде районов идут дожди. Стихия не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. По данным AFAD, на "горячую" линию с обращениями в связи с непогодой обратились почти 1,5 тысячи раз, больше всего - из Измира. "В Синопе в результате обрушения конструкций из-за ветра под обломками погиб гражданин… в провинции Конья группа граждан спряталась от сильного ливня в сарае, произошло обрушение, в результате погиб человек, еще четверо госпитализированы", - сообщило управление в пресс-релизе. Также четверо военных пострадали после того, как в их бараках в провинции Анкара разбились стекла из-за урагана, а в провинции Гиресун два человека пострадали от упавшей крыши. Управление отмечает, что удалось спасти 198 граждан, в ликвидации последствий стихии задействованы 918 сотрудников.

https://ria.ru/20231126/zemletryasenie-1911950757.html

https://ria.ru/20231126/udalenka-1911962419.html

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