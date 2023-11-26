https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911962160.html

В Евпатории рассказали о ситуации в городе из-за непогоды

В Евпатории рассказали о ситуации в городе из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023

В Евпатории рассказали о ситуации в городе из-за непогоды

Трасса из Симферополя на подъездах к Евпатории подтоплена из-за шторма в море, ее перекрыли, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена Демидова. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T18:26

2023-11-26T18:26

2023-11-26T19:04

евпатория

симферополь

севастополь

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Трасса из Симферополя на подъездах к Евпатории подтоплена из-за шторма в море, ее перекрыли, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена Демидова."Заливает бушующим морем дорогу (на подъезде к Евпатории), море вышло на дорогу, движение невозможно, трасса перекрыта", - сказала Демидова.Как уточнил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, трасса Симферополь-Евпатория на подъезде к Евпатории работает в однополосном реверсном режиме.Ветер ураганной силы до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма - на полуострове Тарханкут и в поселке городского типа Черноморское, ветер достигает скорости 25-26 метров в секунду в Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.

https://ria.ru/20231126/uragan-1911962671.html

евпатория

симферополь

севастополь

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евпатория, симферополь, севастополь, олег крючков