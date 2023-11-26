Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории рассказали о ситуации в городе из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 26.11.2023 (обновлено: 19:04 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911962160.html
В Евпатории рассказали о ситуации в городе из-за непогоды
В Евпатории рассказали о ситуации в городе из-за непогоды - РИА Новости, 26.11.2023
В Евпатории рассказали о ситуации в городе из-за непогоды
Трасса из Симферополя на подъездах к Евпатории подтоплена из-за шторма в море, ее перекрыли, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена Демидова. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T18:26
2023-11-26T19:04
евпатория
симферополь
севастополь
олег крючков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911963804_0:343:926:864_1920x0_80_0_0_6292c3b2fd234aee50d302bb0e63d8cd.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Трасса из Симферополя на подъездах к Евпатории подтоплена из-за шторма в море, ее перекрыли, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена Демидова."Заливает бушующим морем дорогу (на подъезде к Евпатории), море вышло на дорогу, движение невозможно, трасса перекрыта", - сказала Демидова.Как уточнил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, трасса Симферополь-Евпатория на подъезде к Евпатории работает в однополосном реверсном режиме.Ветер ураганной силы до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма - на полуострове Тарханкут и в поселке городского типа Черноморское, ветер достигает скорости 25-26 метров в секунду в Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.
https://ria.ru/20231126/uragan-1911962671.html
евпатория
симферополь
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911963804_0:256:926:951_1920x0_80_0_0_4fd0b95e9b56fc5e736bb5a603893516.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евпатория, симферополь, севастополь, олег крючков
Евпатория, Симферополь, Севастополь, Олег Крючков
В Евпатории рассказали о ситуации в городе из-за непогоды

В Евпатории перекрыты трассы на подъездах к городу из-за шторма в море

© соцсетиПоследствия шторма в Евпатории
Последствия шторма в Евпатории
© соцсети
Последствия шторма в Евпатории
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Трасса из Симферополя на подъездах к Евпатории подтоплена из-за шторма в море, ее перекрыли, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена Демидова.
«
"Заливает бушующим морем дорогу (на подъезде к Евпатории), море вышло на дорогу, движение невозможно, трасса перекрыта", - сказала Демидова.
Как уточнил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, трасса Симферополь-Евпатория на подъезде к Евпатории работает в однополосном реверсном режиме.
Ветер ураганной силы до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма - на полуострове Тарханкут и в поселке городского типа Черноморское, ветер достигает скорости 25-26 метров в секунду в Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
На западное побережье Крыма обрушился ураган
Вчера, 18:29
 
ЕвпаторияСимферопольСевастопольОлег Крючков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала