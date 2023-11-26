https://ria.ru/20231126/neft-1911891916.html

Эксперт перечислил причины стабилизации топливного рынка в России

Эксперт перечислил причины стабилизации топливного рынка в России - РИА Новости, 26.11.2023

Эксперт перечислил причины стабилизации топливного рынка в России

Коррекция мировых цен на топливо способствует их снижению и в России, так как поставки на внутренней рынок стали выгоднее экспорта, таким мнением поделился с... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T07:24

2023-11-26T07:24

2023-11-26T07:24

россия

экономика

альфа-банк

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Коррекция мировых цен на топливо способствует их снижению и в России, так как поставки на внутренней рынок стали выгоднее экспорта, таким мнением поделился с РИА Новости старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. "Дополнительным фактором, способным оказать поддержку рынку, является продолжающаяся коррекция топливных цен на глобальных рынках. Так, за последние несколько месяцев на домашнем рынке сформировалась существенная премия к так называемой "экспортной альтернативе", что делает поставки топлива за рубеж менее выгодными, чем внутренние продажи", - сказал он. По словам собеседника агентства, основной причиной стабилизации топливного рынка РФ стало улучшение его экономической конъюнктуры. Сейчас средняя маржинальность оптовой торговли по дизельному топливу оценивается выше 4 000 рублей на тонну, а по бензину марки Аи-92 - 3 000 рублей. Кроме того, внутренний рынок сбалансирован и с точки зрения насыщения нефтепродуктами. "За счет введенных ограничений правительству удалось сформировать значительную резервную позицию - более 5 миллионов тонн запасов топлива. Это, вкупе с уверенным восстановлением маржи переработки, и выступает гарантом долгосрочной стабильности на оптовом рынке", - считает Блохин. Эксперт также отметил позитивную динамику цен в мелком опте и в розничном сегменте. В ноябре маржинальность мелкооптовой торговли плавно переходит в розницу, убыточность которой существенно снизилась за последние несколько недель. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. За время действия ограничений его запасы в стране выросли на 14%, до 3,2 миллиона тонн, сообщало Минэнерго. Запасы бензина, по данным министерства, сейчас составляют около 2 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html

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россия, экономика, альфа-банк, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92