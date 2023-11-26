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На Крымском мосту временно остановили движение - РИА Новости, 26.11.2023
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11:16 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/most-1911913363.html
На Крымском мосту временно остановили движение
На Крымском мосту временно остановили движение - РИА Новости, 26.11.2023
На Крымском мосту временно остановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:16
2023-11-26T11:16
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Причины остановки движения не уточняются.
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республика крым
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
На Крымском мосту временно остановили движение

На Крымском мосту временно остановили движение автомобильного транспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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