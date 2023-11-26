https://ria.ru/20231126/most-1911913363.html

На Крымском мосту временно остановили движение

На Крымском мосту временно остановили движение - РИА Новости, 26.11.2023

На Крымском мосту временно остановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:16

2023-11-26T11:16

2023-11-26T11:16

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Причины остановки движения не уточняются.

https://ria.ru/20231126/transport-1911912252.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика крым