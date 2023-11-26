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Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 26.11.2023 (обновлено: 15:01 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/minoborony-1911936030.html
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.11.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении
Российские военнослужащие поразили живую силу и технику 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Тягинки в Херсонской области, всего на Херсонском направлении... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:53
2023-11-26T15:01
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
херсонская область
киев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили живую силу и технику 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Тягинки в Херсонской области, всего на Херсонском направлении Киев потерял до 55 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 55 военнослужащих и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.
https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911936313.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Херсонская область , Киев
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении

МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 бойцов, гаубицу МСТА-Б и М109

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили живую силу и технику 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Тягинки в Херсонской области, всего на Херсонском направлении Киев потерял до 55 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
«
"На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
«
"Потери противника составили до 55 военнослужащих и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.
Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.
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