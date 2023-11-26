https://ria.ru/20231126/minoborony-1911936030.html

Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.11.2023

Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении

Российские военнослужащие поразили живую силу и технику 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Тягинки в Херсонской области, всего на Херсонском направлении... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:53

2023-11-26T14:53

2023-11-26T15:01

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

херсонская область

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили живую силу и технику 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Тягинки в Херсонской области, всего на Херсонском направлении Киев потерял до 55 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 55 военнослужащих и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

https://ria.ru/20231126/spetsoperatsiya-1911936313.html

россия

херсонская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , киев