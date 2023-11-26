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На табло вагонов в московском метро появилось поздравление с Днем матери - РИА Новости, 26.11.2023
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15:35 26.11.2023 (обновлено: 15:52 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/metro-1911941565.html
На табло вагонов в московском метро появилось поздравление с Днем матери
На табло вагонов в московском метро появилось поздравление с Днем матери - РИА Новости, 26.11.2023
На табло вагонов в московском метро появилось поздравление с Днем матери
Надпись "С Днем мамы!" появилась на табло новых вагонов в московском метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:35
2023-11-26T15:52
общество
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Надпись "С Днем мамы!" появилась на табло новых вагонов в московском метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы разместили поздравления с Днем матери на маршрутных табло поездов на семи линиях метро... Сегодня мы говорим слова благодарности тем, кто роднее всех. На табло головных вагонов транслируем надпись: "С Днем мамы!" - говорится в сообщении. По словам заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, приведенным в Telegram-канале, всего 26 ноября будет курсировать 24 праздничных состава. Встретить поезда с праздничным табло можно на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской, Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской и Бутовской линиях метро. День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.
https://ria.ru/20230929/metro-1899383805.html
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общество, россия, максим ликсутов
Общество, Россия, Максим Ликсутов
На табло вагонов в московском метро появилось поздравление с Днем матери

На табло новых вагонов в московском метро появилась надпись "С Днем мамы!"

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramПоздравление с Днем мамы на маршрутном табло поезда московского метро. 23 ноября 2023
Поздравление с Днем мамы на маршрутном табло поезда московского метро. 23 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
Поздравление с Днем мамы на маршрутном табло поезда московского метро. 23 ноября 2023
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Надпись "С Днем мамы!" появилась на табло новых вагонов в московском метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Мы разместили поздравления с Днем матери на маршрутных табло поездов на семи линиях метро... Сегодня мы говорим слова благодарности тем, кто роднее всех. На табло головных вагонов транслируем надпись: "С Днем мамы!" - говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, приведенным в Telegram-канале, всего 26 ноября будет курсировать 24 праздничных состава.
Встретить поезда с праздничным табло можно на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской, Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской и Бутовской линиях метро.
День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.
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