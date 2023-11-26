https://ria.ru/20231126/metro-1911941565.html

На табло вагонов в московском метро появилось поздравление с Днем матери

На табло вагонов в московском метро появилось поздравление с Днем матери - РИА Новости, 26.11.2023

На табло вагонов в московском метро появилось поздравление с Днем матери

Надпись "С Днем мамы!" появилась на табло новых вагонов в московском метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T15:35

2023-11-26T15:35

2023-11-26T15:52

общество

россия

максим ликсутов

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Надпись "С Днем мамы!" появилась на табло новых вагонов в московском метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы разместили поздравления с Днем матери на маршрутных табло поездов на семи линиях метро... Сегодня мы говорим слова благодарности тем, кто роднее всех. На табло головных вагонов транслируем надпись: "С Днем мамы!" - говорится в сообщении. По словам заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, приведенным в Telegram-канале, всего 26 ноября будет курсировать 24 праздничных состава. Встретить поезда с праздничным табло можно на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской, Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской и Бутовской линиях метро. День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.

https://ria.ru/20230929/metro-1899383805.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, максим ликсутов