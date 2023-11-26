На табло вагонов в московском метро появилось поздравление с Днем матери
На табло новых вагонов в московском метро появилась надпись "С Днем мамы!"
© Фото : Дептранс Москвы/TelegramПоздравление с Днем мамы на маршрутном табло поезда московского метро. 23 ноября 2023
Поздравление с Днем мамы на маршрутном табло поезда московского метро. 23 ноября 2023
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Надпись "С Днем мамы!" появилась на табло новых вагонов в московском метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Мы разместили поздравления с Днем матери на маршрутных табло поездов на семи линиях метро... Сегодня мы говорим слова благодарности тем, кто роднее всех. На табло головных вагонов транслируем надпись: "С Днем мамы!" - говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, приведенным в Telegram-канале, всего 26 ноября будет курсировать 24 праздничных состава.
Встретить поезда с праздничным табло можно на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской, Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской и Бутовской линиях метро.
День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.