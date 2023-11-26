Украинцы признались, что устали от конфликта, пишут СМИ
Pais: украинский волонтер признал, что в стране устали от конфликта
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинцы заявили, что устали от конфликта с Россией, пишет испанская газета Pais.
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"Многие спрашивают меня об усталости от войны. И да, конечно, она есть", — сказал изданию украинский волонтер, представившийся Тарасом.
Американская газета The Washington Post недавно писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также некоторые украинские и западные СМИ сообщали о вероятном конфликте президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
Как подчеркивал, в свою очередь, президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.