https://ria.ru/20231126/konflikt-1911920730.html

Украинцы признались, что устали от конфликта, пишут СМИ

Украинцы признались, что устали от конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2023

Украинцы признались, что устали от конфликта, пишут СМИ

Украинцы заявили, что устали от конфликта с Россией, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T12:39

2023-11-26T12:39

2023-11-26T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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петр павел

вооруженные силы украины

валерий залужный

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинцы заявили, что устали от конфликта с Россией, пишет испанская газета Pais."Многие спрашивают меня об усталости от войны. И да, конечно, она есть", — сказал изданию украинский волонтер, представившийся Тарасом.Американская газета The Washington Post недавно писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также некоторые украинские и западные СМИ сообщали о вероятном конфликте президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.Как подчеркивал, в свою очередь, президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия, чехия, петр павел, вооруженные силы украины, валерий залужный, владимир зеленский, киев