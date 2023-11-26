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Украинцы признались, что устали от конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 26.11.2023 (обновлено: 15:19 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/konflikt-1911920730.html
Украинцы признались, что устали от конфликта, пишут СМИ
Украинцы признались, что устали от конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2023
Украинцы признались, что устали от конфликта, пишут СМИ
Украинцы заявили, что устали от конфликта с Россией, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T12:39
2023-11-26T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чехия
петр павел
вооруженные силы украины
валерий залужный
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинцы заявили, что устали от конфликта с Россией, пишет испанская газета Pais.&quot;Многие спрашивают меня об усталости от войны. И да, конечно, она есть&quot;, — сказал изданию украинский волонтер, представившийся Тарасом.Американская газета The Washington Post недавно писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также некоторые украинские и западные СМИ сообщали о вероятном конфликте президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.Как подчеркивал, в свою очередь, президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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украина
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в мире, украина, россия, чехия, петр павел, вооруженные силы украины, валерий залужный, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чехия, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Киев
Украинцы признались, что устали от конфликта, пишут СМИ

Pais: украинский волонтер признал, что в стране устали от конфликта

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинцы заявили, что устали от конфликта с Россией, пишет испанская газета Pais.
«

"Многие спрашивают меня об усталости от войны. И да, конечно, она есть", — сказал изданию украинский волонтер, представившийся Тарасом.

Американская газета The Washington Post недавно писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также некоторые украинские и западные СМИ сообщали о вероятном конфликте президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
Как подчеркивал, в свою очередь, президент Чехии Петр Павел, усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧехияПетр ПавелВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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