https://ria.ru/20231126/gruppirovka-1911984787.html

Аэромобильную группировку МЧС направили в подтопленный район Евпатории

Аэромобильную группировку МЧС направили в подтопленный район Евпатории - РИА Новости, 26.11.2023

Аэромобильную группировку МЧС направили в подтопленный район Евпатории

Аэромобильная группировка МЧС России направлена в подтопленный район Евпатории, в готовность приведены два пункта временного размещения, сообщается в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T21:17

2023-11-26T21:17

2023-11-26T21:17

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евпатория

саки (крым)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Аэромобильная группировка МЧС России направлена в подтопленный район Евпатории, в готовность приведены два пункта временного размещения, сообщается в Telegram-канал МЧС России. ‍"Аэромобильная группировка МЧС России направлена в подтопленный район Евпатории. Из-за непогоды частично подтоплены 5 частных домов на Симферопольской улице... В готовность приведены два пункта временного размещения ", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место следуют 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС России. Уточняется, что уже эвакуированы 11 человек, из них шесть детей. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.

https://ria.ru/20231126/gazoprovod-1911984627.html

россия

евпатория

саки (крым)

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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории 2023-11-26T21:17 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евпатория, саки (крым)