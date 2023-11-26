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В ФРГ подсчитали, что немецкая армия продержится в бою не более двух дней - РИА Новости, 26.11.2023
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15:55 26.11.2023 (обновлено: 16:47 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/germaniya-1911944116.html
В ФРГ подсчитали, что немецкая армия продержится в бою не более двух дней
В ФРГ подсчитали, что немецкая армия продержится в бою не более двух дней - РИА Новости, 26.11.2023
В ФРГ подсчитали, что немецкая армия продержится в бою не более двух дней
Немецкая армия из-за масштабных поставок оружия Киеву сможет продержаться в бою не более двух дней, заявил специализирующийся на вопросах обороны... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:55
2023-11-26T16:47
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкая армия из-за масштабных поставок оружия Киеву сможет продержаться в бою не более двух дней, заявил специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль в интервью информационному агентству DPA.&quot;Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня. И это в целом катастрофический результат&quot;, — сказал он.По словам политика, "разумная" передача боеприпасов Украине "переросла теперь в тяжелый дефицит у бундесвера". Он также отметил, что заявленное превращение немецкой армии в боеспособную силу продвигается крайне медленно. "Все застопорилось на ранних стадиях, и за эту заминку несет ответственность, конечно, (министр обороны. — Прим. ред.) Борис Писториус", — подчеркнул Вадефуль.Он добавил, что видит громкие заявления, но мало реальных действий для повышения боеспособности бундесвера. По словам политика, поворотный момент для армии так пока и не наступил.Кроме того, Вадефуль назвал недопустимой ситуацию, при которой бундесвер не способен компенсировать переданную Украине технику и боеприпасы. "Нам нужно во много раз больше, чем было", — добавил он. В конце октября Писториус заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, что Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, добавив, что сейчас "нападение" на страны НАТО со стороны России "маловероятно". Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231126/deindustrializatsiya-1911918548.html
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россия, украина, германия, сергей лавров, борис писториус, нато, христианско-социальный союз, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров, Борис Писториус, НАТО, Христианско-социальный союз, Дмитрий Песков, В мире
В ФРГ подсчитали, что немецкая армия продержится в бою не более двух дней

Оппозиция Германии заявила о тяжелом дефиците боеприпасов

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкая армия из-за масштабных поставок оружия Киеву сможет продержаться в бою не более двух дней, заявил специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль в интервью информационному агентству DPA.
«

"Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня. И это в целом катастрофический результат", — сказал он.

По словам политика, "разумная" передача боеприпасов Украине "переросла теперь в тяжелый дефицит у бундесвера". Он также отметил, что заявленное превращение немецкой армии в боеспособную силу продвигается крайне медленно.
"Все застопорилось на ранних стадиях, и за эту заминку несет ответственность, конечно, (министр обороны. — Прим. ред.) Борис Писториус", — подчеркнул Вадефуль.
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Он добавил, что видит громкие заявления, но мало реальных действий для повышения боеспособности бундесвера. По словам политика, поворотный момент для армии так пока и не наступил.
Кроме того, Вадефуль назвал недопустимой ситуацию, при которой бундесвер не способен компенсировать переданную Украине технику и боеприпасы.
"Нам нужно во много раз больше, чем было", — добавил он.
В конце октября Писториус заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, что Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, добавив, что сейчас "нападение" на страны НАТО со стороны России "маловероятно".
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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