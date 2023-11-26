В ФРГ подсчитали, что немецкая армия продержится в бою не более двух дней
Оппозиция Германии заявила о тяжелом дефиците боеприпасов
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкая армия из-за масштабных поставок оружия Киеву сможет продержаться в бою не более двух дней, заявил специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль в интервью информационному агентству DPA.
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"Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня. И это в целом катастрофический результат", — сказал он.
По словам политика, "разумная" передача боеприпасов Украине "переросла теперь в тяжелый дефицит у бундесвера". Он также отметил, что заявленное превращение немецкой армии в боеспособную силу продвигается крайне медленно.
"Все застопорилось на ранних стадиях, и за эту заминку несет ответственность, конечно, (министр обороны. — Прим. ред.) Борис Писториус", — подчеркнул Вадефуль.
Он добавил, что видит громкие заявления, но мало реальных действий для повышения боеспособности бундесвера. По словам политика, поворотный момент для армии так пока и не наступил.
Кроме того, Вадефуль назвал недопустимой ситуацию, при которой бундесвер не способен компенсировать переданную Украине технику и боеприпасы.
"Нам нужно во много раз больше, чем было", — добавил он.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.