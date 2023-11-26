https://ria.ru/20231126/germaniya-1911944116.html

В ФРГ подсчитали, что немецкая армия продержится в бою не более двух дней

В ФРГ подсчитали, что немецкая армия продержится в бою не более двух дней - РИА Новости, 26.11.2023

В ФРГ подсчитали, что немецкая армия продержится в бою не более двух дней

Немецкая армия из-за масштабных поставок оружия Киеву сможет продержаться в бою не более двух дней, заявил специализирующийся на вопросах обороны... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T15:55

2023-11-26T15:55

2023-11-26T16:47

россия

украина

германия

сергей лавров

борис писториус

нато

христианско-социальный союз

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_0:166:4285:2576_1920x0_80_0_0_333a8fa2b5bf7a982719473251475374.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Немецкая армия из-за масштабных поставок оружия Киеву сможет продержаться в бою не более двух дней, заявил специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль в интервью информационному агентству DPA."Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня. И это в целом катастрофический результат", — сказал он.По словам политика, "разумная" передача боеприпасов Украине "переросла теперь в тяжелый дефицит у бундесвера". Он также отметил, что заявленное превращение немецкой армии в боеспособную силу продвигается крайне медленно. "Все застопорилось на ранних стадиях, и за эту заминку несет ответственность, конечно, (министр обороны. — Прим. ред.) Борис Писториус", — подчеркнул Вадефуль.Он добавил, что видит громкие заявления, но мало реальных действий для повышения боеспособности бундесвера. По словам политика, поворотный момент для армии так пока и не наступил.Кроме того, Вадефуль назвал недопустимой ситуацию, при которой бундесвер не способен компенсировать переданную Украине технику и боеприпасы. "Нам нужно во много раз больше, чем было", — добавил он. В конце октября Писториус заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, что Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, добавив, что сейчас "нападение" на страны НАТО со стороны России "маловероятно". Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20231126/deindustrializatsiya-1911918548.html

https://ria.ru/20231125/lantset-1911801180.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, германия, сергей лавров, борис писториус, нато, христианско-социальный союз, дмитрий песков, в мире