https://ria.ru/20231126/germaniya-1911881054.html

Премьер Баварии заявил о серьезном кризисе в Германии

Премьер Баварии заявил о серьезном кризисе в Германии - РИА Новости, 26.11.2023

Премьер Баварии заявил о серьезном кризисе в Германии

Правящая коалиция Германии не имеет плана, страна находится в серьезном государственном кризисе, так как правительство неспособно решить проблему образовавшейся РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T01:13

2023-11-26T01:13

2023-11-26T01:33

германия

бавария

нюрнберг

маркус зедер

кристиан линднер

хдс/хсс

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правящая коалиция Германии не имеет плана, страна находится в серьезном государственном кризисе, так как правительство неспособно решить проблему образовавшейся дыры в бюджете, заявил глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Ранее дополнительные расходы из госбюджета Германии были заморожены министерством финансов. Такое решение было принято после того, как суд признал незаконным перераспределение правительством невостребованных 60 миллиардов евро из бюджетов прошлых лет."Сейчас будет объявлено чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета. Де-факто же это не что иное, как чрезвычайная ситуация в правительстве", - сказал Зёдер перед встречей делегатов ХСС в Нюрнберге, его цитирует немецкая газета Welt. По мнению политика, способность правящей коалиции управлять страной оказалась под большим вопросом, потому что нее "нет ни плана, ни головы". В отличие от последних лет, когда Германия столкнулась сначала с пандемией COVID-19, а затем с конфликтом на Украине, текущий кризис является внутренним. Политик также подчеркнул, что идея простого удержания цен на электроэнергию не оправдала себя — необходим пересмотр энергетической политики в целом. Кроме того, он призвал к возобновлению работы немецких атомных электростанций. Зёдер отметил, что именно стабильная бюджетная политика сделала Германию великой.На этой встрече ХСС планирует определиться со своими списками кандидатов на европейские выборы, которые пройдут в 2024 году. В пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер, ранее уже объявивший о заморозке бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года, заявил, что государственное финансирование мер по удержанию цен на энергоносители и электричество будет прекращено с января 2024.Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств, в том числе и финансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, который признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов евро невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год, которые предназначались для борьбы с пандемией коронавируса, в фонд по защите климата. В своем решении суд опирался на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры наращивать долги.

https://ria.ru/20231124/germaniya-1911498692.html

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https://ria.ru/20231119/germaniya-1910385800.html

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германия, бавария, нюрнберг, маркус зедер, кристиан линднер, хдс/хсс, welt