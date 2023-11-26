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Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму - РИА Новости, 26.11.2023
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21:14 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/gazoprovod-1911984627.html
Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму
Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму - РИА Новости, 26.11.2023
Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму
Газопровод повреждён в курортном городе Саки, расположенном на западном побережье Крыма, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко в своем... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:14
2023-11-26T21:14
происшествия
саки (крым)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Газопровод повреждён в курортном городе Саки, расположенном на западном побережье Крыма, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко в своем Telegram-канале. Сильный ветер и дождь накрыли Крым вечером в воскресенье. Объявлено штормовое предупреждение. "По одному адресу на территории города перебит газопровод, 70 квартир без газа", - сказал Овдиенко. По его словам, на месте работает аварийная служба.
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саки (крым)
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происшествия, саки (крым), республика крым
Происшествия, Саки (Крым), Республика Крым
Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму

Овдиенко: в городе Саки шторм перебил газопровод, 70 квартир остались без газа

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкШторм в Крыму
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Газопровод повреждён в курортном городе Саки, расположенном на западном побережье Крыма, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко в своем Telegram-канале.
Сильный ветер и дождь накрыли Крым вечером в воскресенье. Объявлено штормовое предупреждение.
«
"По одному адресу на территории города перебит газопровод, 70 квартир без газа", - сказал Овдиенко.
По его словам, на месте работает аварийная служба.
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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ПроисшествияСаки (Крым)Республика Крым
 
 
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