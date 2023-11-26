https://ria.ru/20231126/gazoprovod-1911984627.html
Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму
Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму - РИА Новости, 26.11.2023
Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму
Газопровод повреждён в курортном городе Саки, расположенном на западном побережье Крыма, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко в своем... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:14
2023-11-26T21:14
2023-11-26T21:14
происшествия
саки (крым)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Газопровод повреждён в курортном городе Саки, расположенном на западном побережье Крыма, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко в своем Telegram-канале. Сильный ветер и дождь накрыли Крым вечером в воскресенье. Объявлено штормовое предупреждение. "По одному адресу на территории города перебит газопровод, 70 квартир без газа", - сказал Овдиенко. По его словам, на месте работает аварийная служба.
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саки (крым)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саки (крым), республика крым
Происшествия, Саки (Крым), Республика Крым
Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму
Овдиенко: в городе Саки шторм перебил газопровод, 70 квартир остались без газа