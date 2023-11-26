https://ria.ru/20231126/gazoprovod-1911984627.html

Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму

Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму - РИА Новости, 26.11.2023

Шторм повредил газопровод в городе Саки в Крыму

Газопровод повреждён в курортном городе Саки, расположенном на западном побережье Крыма, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко в своем... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T21:14

2023-11-26T21:14

2023-11-26T21:14

происшествия

саки (крым)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Газопровод повреждён в курортном городе Саки, расположенном на западном побережье Крыма, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко в своем Telegram-канале. Сильный ветер и дождь накрыли Крым вечером в воскресенье. Объявлено штормовое предупреждение. "По одному адресу на территории города перебит газопровод, 70 квартир без газа", - сказал Овдиенко. По его словам, на месте работает аварийная служба.

https://ria.ru/20231126/vykhodnoy-1911984347.html

саки (крым)

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, саки (крым), республика крым