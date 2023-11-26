https://ria.ru/20231126/finlyandiya-1911949573.html

Премьер Финляндии заявил, что закрытие КПП на границе не в интересах России

Премьер Финляндии заявил, что закрытие КПП на границе не в интересах России - РИА Новости, 26.11.2023

Премьер Финляндии заявил, что закрытие КПП на границе не в интересах России

Глава финского правительства Петтери Орпо считает, что все, включая Россию, заинтересованы прекратить неконтролируемое прибытие в Финляндию через российскую... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T16:34

2023-11-26T16:34

2023-11-26T16:34

в мире

россия

финляндия

петтери орпо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396805_0:734:2048:1886_1920x0_80_0_0_110b0845320ae0baa6ec0b4ad766daf4.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя - РИА Новости. Глава финского правительства Петтери Орпо считает, что все, включая Россию, заинтересованы прекратить неконтролируемое прибытие в Финляндию через российскую границу граждан третьих стран, включая Сирию и Марокко. "В интересах всех, чтобы это закончилось. Не в интересах России и то, что россияне, живущие в Финляндии, не могут ездить в Россию", - сказал Орпо в интервью радио Suomi. Глава финского правительства отметил, что вернуть уже прибывших через Россию беженцев будет сложно, так как, по его утверждению, РФ уже при пересечении границы препятствует их возвращению, закрывая пограничные барьеры прямо за людьми и не пуская их обратно. Решением правительства Финляндии закрыты семь из восьми пограничных переходов на сухопутной российско-финской границе в связи с неконтролируемым прибытием граждан третьих стран - всего более 30 национальностей, включая Сирию и Марокко. Решение о закрытии КПП действительно до 23 декабря 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231126/granitsa-1911934945.html

https://ria.ru/20231126/finlyandiya-1911945581.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, финляндия, петтери орпо