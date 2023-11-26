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Премьер Финляндии заявил, что закрытие КПП на границе не в интересах России - РИА Новости, 26.11.2023
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16:34 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/finlyandiya-1911949573.html
Премьер Финляндии заявил, что закрытие КПП на границе не в интересах России
Премьер Финляндии заявил, что закрытие КПП на границе не в интересах России - РИА Новости, 26.11.2023
Премьер Финляндии заявил, что закрытие КПП на границе не в интересах России
Глава финского правительства Петтери Орпо считает, что все, включая Россию, заинтересованы прекратить неконтролируемое прибытие в Финляндию через российскую... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T16:34
2023-11-26T16:34
в мире
россия
финляндия
петтери орпо
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя - РИА Новости. Глава финского правительства Петтери Орпо считает, что все, включая Россию, заинтересованы прекратить неконтролируемое прибытие в Финляндию через российскую границу граждан третьих стран, включая Сирию и Марокко. "В интересах всех, чтобы это закончилось. Не в интересах России и то, что россияне, живущие в Финляндии, не могут ездить в Россию", - сказал Орпо в интервью радио Suomi. Глава финского правительства отметил, что вернуть уже прибывших через Россию беженцев будет сложно, так как, по его утверждению, РФ уже при пересечении границы препятствует их возвращению, закрывая пограничные барьеры прямо за людьми и не пуская их обратно. Решением правительства Финляндии закрыты семь из восьми пограничных переходов на сухопутной российско-финской границе в связи с неконтролируемым прибытием граждан третьих стран - всего более 30 национальностей, включая Сирию и Марокко. Решение о закрытии КПП действительно до 23 декабря 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
https://ria.ru/20231126/granitsa-1911934945.html
https://ria.ru/20231126/finlyandiya-1911945581.html
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в мире, россия, финляндия, петтери орпо
В мире, Россия, Финляндия, Петтери Орпо
Премьер Финляндии заявил, что закрытие КПП на границе не в интересах России

Премьер Финляндии: в интересах РФ, чтобы поток беженцев через границу закончился

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя - РИА Новости. Глава финского правительства Петтери Орпо считает, что все, включая Россию, заинтересованы прекратить неконтролируемое прибытие в Финляндию через российскую границу граждан третьих стран, включая Сирию и Марокко.
"В интересах всех, чтобы это закончилось. Не в интересах России и то, что россияне, живущие в Финляндии, не могут ездить в Россию", - сказал Орпо в интервью радио Suomi.
Глава финского правительства отметил, что вернуть уже прибывших через Россию беженцев будет сложно, так как, по его утверждению, РФ уже при пересечении границы препятствует их возвращению, закрывая пограничные барьеры прямо за людьми и не пуская их обратно.
Решением правительства Финляндии закрыты семь из восьми пограничных переходов на сухопутной российско-финской границе в связи с неконтролируемым прибытием граждан третьих стран - всего более 30 национальностей, включая Сирию и Марокко. Решение о закрытии КПП действительно до 23 декабря 2023 года.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией
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В миреРоссияФинляндияПеттери Орпо
 
 
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