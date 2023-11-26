https://ria.ru/20231126/dtp-1911956677.html
В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика
В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика - РИА Новости, 26.11.2023
В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика
Три грузовика столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, пострадали два человека, организовано реверсивное движение, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:31
2023-11-26T17:31
2023-11-26T17:31
происшествия
рязанская область
угибдд
volvo ab
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909230338_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_fe552304dee23018c610c8e26f1a7f08.jpg
РЯЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Три грузовика столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, пострадали два человека, организовано реверсивное движение, сообщило УГИБДД по региону. "Двадцать шестого ноября примерно в 13.30 в Путятинском районе, на 319 километре автодороги М-5 "Урал", по предварительной информации, произошло столкновение грузовых автомобилей Volvo и двух DAF", - сообщила Госавтоинспекция Рязанской области в своем Telegram-канале. Уточняется, что медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру одного из автомобилей DAF. "На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение", - подчеркивает УГИБДД.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911793382.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909230338_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_d4854f3933046f3eb5ad2f7b1d230dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, угибдд, volvo ab, авто
Происшествия, Рязанская область, УГИБДД, Volvo AB, Авто
В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика
В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика, двое пострадали