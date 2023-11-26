https://ria.ru/20231126/dtp-1911956677.html

В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика

В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика - РИА Новости, 26.11.2023

В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика

Три грузовика столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, пострадали два человека, организовано реверсивное движение, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T17:31

2023-11-26T17:31

2023-11-26T17:31

происшествия

рязанская область

угибдд

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авто

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РЯЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Три грузовика столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, пострадали два человека, организовано реверсивное движение, сообщило УГИБДД по региону. "Двадцать шестого ноября примерно в 13.30 в Путятинском районе, на 319 километре автодороги М-5 "Урал", по предварительной информации, произошло столкновение грузовых автомобилей Volvo и двух DAF", - сообщила Госавтоинспекция Рязанской области в своем Telegram-канале. Уточняется, что медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру одного из автомобилей DAF. "На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение", - подчеркивает УГИБДД.

https://ria.ru/20231125/dtp-1911793382.html

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происшествия, рязанская область, угибдд, volvo ab, авто