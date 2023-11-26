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В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика - РИА Новости, 26.11.2023
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17:31 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/dtp-1911956677.html
В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика
В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика - РИА Новости, 26.11.2023
В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика
Три грузовика столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, пострадали два человека, организовано реверсивное движение, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:31
2023-11-26T17:31
происшествия
рязанская область
угибдд
volvo ab
авто
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РЯЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Три грузовика столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, пострадали два человека, организовано реверсивное движение, сообщило УГИБДД по региону. "Двадцать шестого ноября примерно в 13.30 в Путятинском районе, на 319 километре автодороги М-5 "Урал", по предварительной информации, произошло столкновение грузовых автомобилей Volvo и двух DAF", - сообщила Госавтоинспекция Рязанской области в своем Telegram-канале. Уточняется, что медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру одного из автомобилей DAF. "На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение", - подчеркивает УГИБДД.
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происшествия, рязанская область, угибдд, volvo ab, авто
Происшествия, Рязанская область, УГИБДД, Volvo AB, Авто
В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика

В Рязанской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика, двое пострадали

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Три грузовика столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, пострадали два человека, организовано реверсивное движение, сообщило УГИБДД по региону.
«
"Двадцать шестого ноября примерно в 13.30 в Путятинском районе, на 319 километре автодороги М-5 "Урал", по предварительной информации, произошло столкновение грузовых автомобилей Volvo и двух DAF", - сообщила Госавтоинспекция Рязанской области в своем Telegram-канале.
Уточняется, что медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру одного из автомобилей DAF.
«
"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение", - подчеркивает УГИБДД.
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ПроисшествияРязанская областьУГИБДДVolvo ABАвто
 
 
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