https://ria.ru/20231126/distantsionka-1911978254.html
В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей
В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей - РИА Новости, 26.11.2023
В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей
Школы в пяти уездах Румынии в понедельник, 27 ноября, переведены на дистанционное обучение из-за сильных метелей, сообщила пресс-служба министерства образования РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:20
2023-11-26T20:20
2023-11-26T20:20
в мире
румыния
констанца
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911978914_0:519:899:1025_1920x0_80_0_0_f0aebebd8a723f30fc271f6f7aef9837.jpg
КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Школы в пяти уездах Румынии в понедельник, 27 ноября, переведены на дистанционное обучение из-за сильных метелей, сообщила пресс-служба министерства образования страны. Сильный ветер и метели охватили южные районы Румынии в воскресенье. Из-за непогоды закрыты все черноморские порты, затруднено движение поездов, заблокированы многие трассы. Несколько сотен населенных пунктов остались без электроэнергии. Местным жителям власти рекомендуют в ближайшие два дня воздержаться от любых поездок. "Учитывая неблагоприятные погодные условия, вызвавшие закрытие некоторых дорог и прекращение электроснабжения в населенных пунктах ряда уездов, в понедельник, 27 ноября, приостанавливается дидактическая деятельность с физическим присутствием в отделениях доуниверситетского образования в уездах Брэила, Констанца, Кэлэрашь, Галац и Тулча", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования. В понедельник будет проведено заседание с участием представителей учебных заведений, чтобы обсудить дальнейшие действия. В остальных уездах страны учебная деятельность школ продолжается в нормальном режиме.
https://ria.ru/20231126/udalenka-1911962419.html
https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911973832.html
румыния
констанца
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911978914_0:435:899:1109_1920x0_80_0_0_5d66c4ced793f02dc1a63d6eb58877d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, констанца
В мире, Румыния, Констанца
В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей
Школы в пяти уездах Румынии перевели на дистанционное обучение из-за метелей