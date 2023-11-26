Рейтинг@Mail.ru
В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/distantsionka-1911978254.html
В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей
В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей - РИА Новости, 26.11.2023
В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей
Школы в пяти уездах Румынии в понедельник, 27 ноября, переведены на дистанционное обучение из-за сильных метелей, сообщила пресс-служба министерства образования РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:20
2023-11-26T20:20
в мире
румыния
констанца
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911978914_0:519:899:1025_1920x0_80_0_0_f0aebebd8a723f30fc271f6f7aef9837.jpg
КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Школы в пяти уездах Румынии в понедельник, 27 ноября, переведены на дистанционное обучение из-за сильных метелей, сообщила пресс-служба министерства образования страны. Сильный ветер и метели охватили южные районы Румынии в воскресенье. Из-за непогоды закрыты все черноморские порты, затруднено движение поездов, заблокированы многие трассы. Несколько сотен населенных пунктов остались без электроэнергии. Местным жителям власти рекомендуют в ближайшие два дня воздержаться от любых поездок. "Учитывая неблагоприятные погодные условия, вызвавшие закрытие некоторых дорог и прекращение электроснабжения в населенных пунктах ряда уездов, в понедельник, 27 ноября, приостанавливается дидактическая деятельность с физическим присутствием в отделениях доуниверситетского образования в уездах Брэила, Констанца, Кэлэрашь, Галац и Тулча", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования. В понедельник будет проведено заседание с участием представителей учебных заведений, чтобы обсудить дальнейшие действия. В остальных уездах страны учебная деятельность школ продолжается в нормальном режиме.
https://ria.ru/20231126/udalenka-1911962419.html
https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911973832.html
румыния
констанца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911978914_0:435:899:1109_1920x0_80_0_0_5d66c4ced793f02dc1a63d6eb58877d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, констанца
В мире, Румыния, Констанца
В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей

Школы в пяти уездах Румынии перевели на дистанционное обучение из-за метелей

© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, RomaniaПоследствия сильного ветра и метели в Румынии
Последствия сильного ветра и метели в Румынии - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Последствия сильного ветра и метели в Румынии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Школы в пяти уездах Румынии в понедельник, 27 ноября, переведены на дистанционное обучение из-за сильных метелей, сообщила пресс-служба министерства образования страны.
Сильный ветер и метели охватили южные районы Румынии в воскресенье. Из-за непогоды закрыты все черноморские порты, затруднено движение поездов, заблокированы многие трассы. Несколько сотен населенных пунктов остались без электроэнергии. Местным жителям власти рекомендуют в ближайшие два дня воздержаться от любых поездок.
Ухудшение погодных условий и сильный снегопад в Приднестровье
Школы в Приднестровье в понедельник перевели на удаленку из-за непогоды
Вчера, 18:28
«
"Учитывая неблагоприятные погодные условия, вызвавшие закрытие некоторых дорог и прекращение электроснабжения в населенных пунктах ряда уездов, в понедельник, 27 ноября, приостанавливается дидактическая деятельность с физическим присутствием в отделениях доуниверситетского образования в уездах Брэила, Констанца, Кэлэрашь, Галац и Тулча", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования.
В понедельник будет проведено заседание с участием представителей учебных заведений, чтобы обсудить дальнейшие действия.
В остальных уездах страны учебная деятельность школ продолжается в нормальном режиме.
Непогода в Турции - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В Турции сообщили о гибели двоих граждан из-за непогоды, еще десять ранены
Вчера, 19:34
 
В миреРумынияКонстанца
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала