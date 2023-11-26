https://ria.ru/20231126/distantsionka-1911978254.html

В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей

В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей - РИА Новости, 26.11.2023

В Румынии некоторые школы перевели на дистанционное обучение из-за метелей

Школы в пяти уездах Румынии в понедельник, 27 ноября, переведены на дистанционное обучение из-за сильных метелей, сообщила пресс-служба министерства образования РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T20:20

2023-11-26T20:20

2023-11-26T20:20

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КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Школы в пяти уездах Румынии в понедельник, 27 ноября, переведены на дистанционное обучение из-за сильных метелей, сообщила пресс-служба министерства образования страны. Сильный ветер и метели охватили южные районы Румынии в воскресенье. Из-за непогоды закрыты все черноморские порты, затруднено движение поездов, заблокированы многие трассы. Несколько сотен населенных пунктов остались без электроэнергии. Местным жителям власти рекомендуют в ближайшие два дня воздержаться от любых поездок. "Учитывая неблагоприятные погодные условия, вызвавшие закрытие некоторых дорог и прекращение электроснабжения в населенных пунктах ряда уездов, в понедельник, 27 ноября, приостанавливается дидактическая деятельность с физическим присутствием в отделениях доуниверситетского образования в уездах Брэила, Констанца, Кэлэрашь, Галац и Тулча", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования. В понедельник будет проведено заседание с участием представителей учебных заведений, чтобы обсудить дальнейшие действия. В остальных уездах страны учебная деятельность школ продолжается в нормальном режиме.

https://ria.ru/20231126/udalenka-1911962419.html

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