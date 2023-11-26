https://ria.ru/20231126/dagestan-1911929281.html
В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины
В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины - РИА Новости, 26.11.2023
В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины
Дагестан в воскресенье принял вторую группу беженцев из Палестины, в республику прибыли еще 27 человек, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T13:56
2023-11-26T13:56
2023-11-26T14:06
палестина
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
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МАХАЧКАЛА, 26 ноя - РИА Новости. Дагестан в воскресенье принял вторую группу беженцев из Палестины, в республику прибыли еще 27 человек, сообщила пресс-служба правительства республики. В субботу в Дагестан прибыли около 50 эвакуированных жителей Палестины, среди них порядка 20 детей. Беженцев разместили на одной из баз отдыха. "Вторая группа жителей Палестины прибыла сегодня в Дагестан... 27 человек, из них 14 детей", - говорится в сообщении. На железнодорожном вокзале Махачкалы беженцев встретили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, представители МЧС, психологи и медики. Они сопроводили эвакуированных до пункта временного размещения, где остановились их прибывшие накануне земляки. Ранее власти Дагестана заявили о готовности принять около 200 беженцев из Палестины. На организацию их временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231121/palestinskie-1910653100.html
https://ria.ru/20231126/deti-1911880812.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Палестина, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины
Дагестан в воскресенье принял 27 беженцев из Палестины, в том числе 14 детей
МАХАЧКАЛА, 26 ноя - РИА Новости. Дагестан в воскресенье принял вторую группу беженцев из Палестины, в республику прибыли еще 27 человек, сообщила пресс-служба правительства республики.
В субботу в Дагестан прибыли около 50 эвакуированных жителей Палестины, среди них порядка 20 детей. Беженцев разместили на одной из баз отдыха.
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"Вторая группа жителей Палестины прибыла сегодня в Дагестан... 27 человек, из них 14 детей", - говорится в сообщении.
На железнодорожном вокзале Махачкалы
беженцев встретили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, представители МЧС
, психологи и медики. Они сопроводили эвакуированных до пункта временного размещения, где остановились их прибывшие накануне земляки.
Ранее власти Дагестана заявили о готовности принять около 200 беженцев из Палестины. На организацию их временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 миллиона рублей.
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