https://ria.ru/20231126/dagestan-1911929281.html

В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины

В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины - РИА Новости, 26.11.2023

В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины

Дагестан в воскресенье принял вторую группу беженцев из Палестины, в республику прибыли еще 27 человек, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T13:56

2023-11-26T13:56

2023-11-26T14:06

палестина

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

общество

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МАХАЧКАЛА, 26 ноя - РИА Новости. Дагестан в воскресенье принял вторую группу беженцев из Палестины, в республику прибыли еще 27 человек, сообщила пресс-служба правительства республики. В субботу в Дагестан прибыли около 50 эвакуированных жителей Палестины, среди них порядка 20 детей. Беженцев разместили на одной из баз отдыха. "Вторая группа жителей Палестины прибыла сегодня в Дагестан... 27 человек, из них 14 детей", - говорится в сообщении. На железнодорожном вокзале Махачкалы беженцев встретили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, представители МЧС, психологи и медики. Они сопроводили эвакуированных до пункта временного размещения, где остановились их прибывшие накануне земляки. Ранее власти Дагестана заявили о готовности принять около 200 беженцев из Палестины. На организацию их временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231121/palestinskie-1910653100.html

https://ria.ru/20231126/deti-1911880812.html

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махачкала

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Дарья Буймова

палестина, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество