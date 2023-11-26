https://ria.ru/20231126/boepripasy-1911942357.html

ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка

ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка - РИА Новости, 26.11.2023

ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка

По меньшей мере два боеприпаса с БПЛА сброшено на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T15:41

2023-11-26T15:41

2023-11-26T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

сцкк

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кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два боеприпаса с БПЛА сброшено на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - г. Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 14.30 по 15.15 по Донецку было выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, сцкк, нато, кировский район, донецкая народная республика