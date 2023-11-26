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ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/boepripasy-1911942357.html
ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка
ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка - РИА Новости, 26.11.2023
ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка
По меньшей мере два боеприпаса с БПЛА сброшено на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:41
2023-11-26T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
нато
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два боеприпаса с БПЛА сброшено на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - г. Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 14.30 по 15.15 по Донецку было выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, сцкк, нато, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Кировский район, Донецкая Народная Республика
ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка

Украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два боеприпаса с БПЛА сброшено на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - г. Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, с 14.30 по 15.15 по Донецку было выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККНАТОКировский районДонецкая Народная Республика
 
 
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